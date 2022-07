Mint azt már hetek óta tudni lehet, a bajai labdarúgó csapat ismételten a megyei első osztályba adta be a nevezését. Az együttes két héttel ezelőtt kezdte meg a felkészülést a következő szezonra. Július 23-án, szombaton az első felkészülési mérkőzését játszotta le a bajai csapat, ellenfele a Pest megyei másodosztályban szereplő Perbál SC volt. Érdekesség, hogy az egykoron Baján is futballozó Somogyi Tibor irányítja a vizitáló csapatot. A reggel tíz órakor kezdődő megmérettetés első percében egy felívelést követően nem tudtak tisztázni a hazaiak és egy tizenhatoson belüli ütközést követően a büntetőpontra mutatott a játékvezető. A vendégjátékos a kapu jobb oldalát választotta, ám Sztruhák Kristóf kapus hatalmas bravúrral védte az életerős kísérletet. Azonban a vendégek továbbra is többet birtokolták a labdát, veszélyesebbek voltak és az első negyed óra végére már kétgólos volt a perbáliak előnye. Az ivószünet után rendezni tudta a sorait a fiatal bajai csapat és két lövéssel jelentkeztek.

A második félidőre ismét a Perbál csapata jött ki jobban. Somogyi Tibor edző folyamatosan látta el taktikai utasításokkal a játékosait. A második félidő tizedik percében újabb gólt kapott a hazai együttes. A frissítő szünetig jól tartották magukat a házigazdák, ám azután háromszor is mattolta a Pest megyei gárda Sztruhák Kristóf kapuját, így alakult ki a 0–6-os végeredmény.

A hazai együttes trénere Koch Tamás – érthetően nem volt boldog a mérkőzés után. – A mai találkozón sajnos nem voltunk egy súlycsoportban az ellenfelünkkel. A bajnoki helyezéseink azt mutatják, hogy nagyjából egyenlő erősségűek vagyunk velük, azonban rengeteg hiányzónk volt. Legalább nyolc-kilenc meghatározó játékosom különböző okok miatt hiányzott – főleg nyaralás miatt –, de van olyan is, aki sérült. Remélem, hogy a jövő hétre utolérjük magunkat. Több nyaralás nemigen lesz, és bízom benne, hogy onnan már építhetjük azt a csapatot, akivel majd a megye egyben vitézkedünk.