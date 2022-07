– Fontos volt számomra a mögöttünk hagyott szezon, hiszen ez volt az utolsó olyan évem, amikor érvényes volt rám is az U23-as szabály, azaz jól kellett teljesítenem annak érdekében, hogy továbbra is az NB I.-ben játszhassak – jelentette ki Kucsera Dániel. – A visszajelzések alapján és saját véleményem szerint is fejlődtem, főleg védekezésben tudtam kivenni a részem a csapat teljesítményéből.

Örültem, mikor a klub vezetői ajánlatot tettek a hosszabbításra, és hogy őszinte legyek, egy percig sem gondolkodtam más opcióban, mindenáron szerettem volna Kecskeméten maradni.

Szeretem a várost, rengeteg élmény, emlék, mindennapi feladat és érzelem köt ide, sokat köszönhetek az itteni szakembereknek, a hírös városi kosárlabda családnak. Úgy vélem, hogy mindannyiunk számára emlékezetes marad a 2021-22-es évad, nekem az volt az első felnőtt érmem, amelyet az idén tavasszal a Magyar Kupában megszereztünk. Bízom benne, hogy az előttünk álló évben is eredményesen tudunk szerepelni. Jelenleg a bokasérülésem rehabilitációja zajlik, júliusban pedig reményeim szerint már a komolyabb terhelést is elkezdhetem. Szeretnék stabil tagja maradni a keretnek, és minél több játékpercet kiharcolni magamnak - utalt a céljaira Kucsera Dániel.