Utoljára a 2020/2021-es NB III.-as bajnokság Keleti csoportjában találkozott egymással a két együttes. Az őszi találkozón a tiszakécskeiek hazai pályán 1–0 arányban nyertek, tavasszal viszont a ceglédiek bizonyultak jobbnak az otthonukban, 2–1 arányban. Azóta a Tiszakécske egy osztállyal feljebb lépett, de a két város csapata mindig presztízs mérkőzést vívott egymással. Így volt ez most is, pedig csak előkészületi mérkőzésről volt szó, de ettől függetlenül egyik fél sem akart alul maradni. Az első játékrészben az Antal Botond – Oláh, Csáki, Kiprich, Farkas A., Pongrácz, Lovas Zs. (Lovas A.), Vachtler, Balajti, Horváth Z., Winkler összeállítású csapatot küldte pályára Visinka Ede vezetőedző, akik hatvan percet játszottak. Nem volt olyan erős a támadó munkája a csapatnak, mint szerdán a Bicske ellen, sok helyzet kimaradt, így az első hatvan percben nem is sikerült a Tiszakécskének gólt szereznie. Egy óra játék után sort cserélt Visinka Ede, egyedül Antal Botond maradt a kapuban. A mezőnyjátékosok pedig a következők voltak: Balázs B., Végső, Máté Zs., Farkas N., Kiss N., Erdei, Szekér, Gyurján, Zamostny, Geiger. Ők harminc percig voltak a pályán és megpróbálták megnyerni a mérkőzést. Ez csak a találkozó hajrájában sikerült, amikor is Kiss Norbert előre vágott labdájával Geiger kiugrott, eltekerte a labdát a kapus mellett és laposan a hálóba lőtt 1–0. Ezt követően már egyik fél sem tudott gólt szerezni, így ezzel az egy góllal sikerült a Tiszakécskének megnyernie a találkozót.

Ez viszont azt is jelentette, hogy az eddig lejátszott három felkészülési mérkőzését megnyerte a csapat.

– Kezdeményezően léptünk fel, de pontatlanok voltunk a játékban, ezáltal a befejezések sem úgy sikerültek, mint ahogyan szerettük volna – értékelte a Cegléd elleni játékot Visinka Ede. – A csapat, teljesen érthetetlenül, idegesen játszott. Gyorsan meg akartuk nyerni a mérkőzést, de ez hiba volt, mert a nagyon lelkes és mélyen védekező Ceglédet nem sikerült kellő hatékonysággal megbontani. Több lehetőségünk is akad a gólszerzésre, de sajnos azokat elpuskáztuk. A találkozó végén egy szép akció befejezéseként sikerült megszereznünk a vezetést, és ezzel a győzelmet is, tette hozzá Visinka Ede.

Vasárnap a csapat edzőtáborba utazik Bük fürdőre, ahol egy hetet töltenek majd el. A következő felkészülési mérkőzést szerdán játsszák a szlovén másodosztályban szereplő Lendva csapata ellen. A találkozónak Nova ad helyet, a kezdési időpont tizennyolc óra harminc perc. Csütörtökön újabb mérkőzés vár a csapatra, akkor a Siófok együttesét fogadják Bükön. Az a találkozó 11 órakor kezdődik. Szombaton indulnak haza, de még mielőtt Tiszakécskére érnének előtte 11 órás kezdéssel a Budaörs otthonában vívják majd a következő felkészülési mérkőzésüket.