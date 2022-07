Futsal 4 órája

Kilenc gólig meg sem állt az SG Kecskemét

Az SG Kecskemét Futsal megkezdte a felkészülést a 2022/2023-as NB I.-es szezonra. Marko Gavrilovic csapata péntek este első edzőmeccsét is lejátszotta, az Aramis otthonában lépett pályára a gárda. A formálódó kecskeméti együttes eredményes játékkal mutatkozott be, hiszen kilenc alkalommal vették be az Aramis kapuját.

A győztes csapat Fotós: SG Kecskemét

A kecskeméti csapat egy rendhagyó, 2x25 perces felkészülési mérkőzéssel kezdte meg a nyári meccsdömpinget, melyen mindenki lehetőséget kapott. Jó játékkal mutatkozott be az együttes, hiszen végül 9–5-re sikerült legyőzni a vendéglátókat, Ristic és Hadnagy duplázott, míg Bencsik, Mánya és a fiatal Kajtár mellett az új szerzemény, Milovac is góllal tudott bemutatkozni. A kilenc vendég találathoz az is kellett, hogy egyszer a saját kapujába találjon az Aramis. Marko Gavrilovic érthetően elégedett volt az első edzőmeccsen látott teljesítménnyel. A folytatásban két kemény derbi következik majd jövő héten a címvédő Szombathelyi Haladás ellen. – Mindig jó dolog, ha nyerni tudunk idegenben – értékelte az eslő edzőmeccset Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója. – Teljesen azonban nem lehetünk elégedettek, mert a második félidőben jobban is teljesíthettünk volna. Az elején domináltunk, utána viszont elkerülhető hibákat vétettünk. Jó, hogy ezek már most, az első felkészülési meccsen előjöttek, mert így tudunk javítani ezeken a következő hetekben. Nehéz hét van a csapat mögött, kőkemény fizikális edzések után vagyunk, így a győzelem megsüvegelendő. Készülünk tovább gőzerővel, ugyanis a jövő héten kétszer is a címvédő Haladás lesz az ellenfelünk – tette hozzá Gavrilovic. Az SG Kecskemét Futsal először július 27-én, szerdán lesz a szombathelyi klub vendége, majd két nappal később kerül sor a második összecsapásra. Az első meccset 17, a másodikat 18 órás kezdéssel rendezik meg. Érdekesség, hogy a két csapat a bajnoki nyitányon is egymás ellen kezdi majd el a szezont augusztus 15-én, 18 óra 30 perckor.

