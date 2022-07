Az előző idényben helyezés tekintetében ugyan nem a legjobb eredményt érte el a Kecel FC, hiszen a 11. helyen végzett, viszont az őszi kilenc pontot a tavaszi idény során tizenhattal gyarapította a Vata Zalán vezette társaság, ráadásul a bajnoki idény zárása után a megyei kupát is megnyerte, jelezvén, hogy jó úton jár és egyre ütőképesebb a télen megerősödött csapat. A szóbeszédek jó szokás szerint a nyár derekán a Kecelt sem kímélték, a legdrasztikusabb verzió szerint a kupagyőztes egyszerűen összeomlott. Nos, erről szó sincs, amint arról Pandur László, a Kecel FC szakmai igazgatója hírportálunknak beszámolt.

– Július 12-én kezdtük meg a felkészülést a 2022/23-as idényre – utalt arra a szakmai igazgató, hogy nemhogy összeomlásról nincs szó, a szakmai munkát már meg is kezdték. – Az első héten heti négy edzést tartottunk, az a hét volt lényegében a fizikai alapozás kezdete, amikor az erőnlét fejlesztésén volt a hangsúly. A felkészülési időszakra három felkészülési mérkőzést ütemeztünk be. Az elsőt szombaton játszottuk le Bölcskén. Ez az edzőmeccs voltaképpen a Magyar Kupa-mérkőzésre való ráhangolás, hiszen augusztus 7-én rendezik a Magyar Kupa országos főtáblájának az első körét, amelyben nagy örömünkre mi is érdekeltek vagyunk. A kupában az ellenfelünk a Csongrád-Csanád megyei első osztályban szereplő Deszk csapata lesz.

Egyáltalán nem vagyunk esélytelenek, ugyanakkor elbizakodottak sem, de tisztában vagyunk azzal, hogy nagy lehetőségünk van bejutni az ország 64 legjobb csapata közé, és szeretnénk ezt a lehetőséget ki is használni.

Hazai pályán küzdhetünk meg a 64 közé jutásért, azt követően pedig – egy remélhetőleg a Magyar Kupa hatvannégyes mezőnyében még álló csapattal – folytatjuk a felkészülést a bajnoki rajtra. A kupameccset követő hétvégén találkozunk még a helybéli Kecel FC II. gárdájával, majd a felkészülés zárásaként elutazunk Kiskunmajsára.

A július 12-i kezdést követően még nem teljes a keret, hiszen természetesen vannak, akik ilyenkor még nyaralnak, de van olyan is, aki munkahelyi elfoglaltság miatt van igazoltan távol. Ami a keret összetételét illeti, ahogy az már ilyenkor lenni szokott, vannak távozók és természetesen érkezők is.

– A nyári szóbeszédek pesszimista ágának a másik, velünk kapcsolatos tárgya az volt, hogy jelentősen meggyengültünk a nyáron. Erről szó sincs – nyugtatta meg a keceli szurkolókat Pandur László. – Vannak távozóink, de a pótlásukra már jó előre felkészültünk. Ennek megfelelően már biztos, hogy nálunk szerepel Gavula Levente. Az elnökünket, Vata Zalánt reaktiváltunk. A tavasza jól sikerült ugyan a csapatnak, de a legfőbb problémánk az volt, hogy a középpályán nagyon sok labdát elszórtunk. Az ő irányító középpályásként való reaktiválásával ezt a problémát igyekszünk kiküszöbölni.

Távozott még Fenyvesi Kristóf Jánoshalmára, Velez Donát pedig Csongrád-Csanád megyébe, Bordányba igazolt.

Távozik a tavalyi társgólkirály, Sibalin Dániel és Máruska Vitalij. Sibalin Hartára igazolt, Máruska pedig egy ausztriai alsóbb osztályú csapatban fog ingázóként szerepelni. Leigazoltuk ugyanakkor még Dulai Mátét Soltvadkertről, ő jobboldali támadó jellegű középpályás. Két ifistát is felhoztunk a felnőtt keretbe, Sajdik Áront és Tamás Gábort. Ennek megfelelően tizenkilenc-húsz fős kerettel készülünk a feladatok megoldására, a célkitűzések elérésére

A keceli csapatot nagyjából már a pályára is fel tudja helyezni a szakmai igazgató, de a névsor alapján minden bizonnyal a szurkolók is. – A két kapus maradt Borka Barnabás és Gerner Dániel. A védelem alapfelállása a Doszpod Péter, a két Sendula és Herczeg Péter alkotta kvartett. Ez már egy bevált sor itt, hátvédként Patai Gergő és Hatvani Domán is bevethetők. Ahogy Csáki Róbert és Brindza Tamás is, de ők inkább a szűrők feladatát látják el, Gyenizse Bencével együtt. Az irányító pedig Vata Zalán. Elől Dulai Máté, Torma Barnabás, Gavula Levente, Patai Balázs és a fiatal Tóth Péter igyekszik majd zavarba hozni, sőt, mattolni az ellenfelek védelmét. Sibalin távozásával sok gól esett ki, Máruska pedig inkább az előkészítésekben vette ki a részét, de az ő Kecelen eltöltött fél éve alatt a bajnokságban és a kupában szerzett egy-egy gólja alapján pótolható, ugyanakkor meggyőződésem, hogy az érkezők, illetve a már korábban itt játszók pótolni tudják majd őket. Így Gavula Levente, aki előző megye egyes szezonjaiban Szabadszáláson 15. illetve 17 gólt szerzett szezononként. Egy játékos igazolása még várható. A bajnokságban a célkitűzésünk az első hat hely valamelyikére odaérni, de azon leszünk, hogy akár magunknak is kellemes meglepetést okozzunk a végső helyezést illetően.

Az első előkészületi meccs

A szakmai igazgató elmondása szerint inkább két kapus edzésnek minősítendő keceli részről a bölcskei mérkőzés, hiszen meglehetősen hiányos kerettel, ifi játékosokkal kiegészítve, vegyes csapattal tudtak csak elutazni a keceliek. A meccsen kétgólos vezetésre tett szert a Bölcske, Torma egy szép fejessel szépített az első félidőben. A második játékrész elején az új igazolás, Gavula Levente előbb egyenlített, majd egy 11-est is kiharcolt, ezt azonban kihagyták a zöldek. A folytatásban büntettek a hazaiak, három góllal válaszoltak a kecel hibáira, így lett a végeredmény 5–2 Miskovicz Bálint csapata javára. A Bölcske az ötödik edzőmeccsét játszotta, mi az elsőt egy vegyes csappattal.