Katona Bálint tavaly nyáron a Ferencvárosi TC-től került kölcsönbe a KTE-hez. A zöld-fehéreknél kupameccseken az elsőcsapatban is bemutatkozott Katona, majd a tartalékok között futballozott az NB III-ban. A 19 esztendős játékos aztán az NB II-es szezon során 33 mérkőzésen 5 gólt és 2 gólpasszt jegyzett, így elévülhetetlen érdemeket szerzett a feljutás kiharcolásában is Kecskeméten. Fontos és emlékezetes meccsei voltak a tavaszi menetelés során, Siófokon a hajrában fordított duplájával, de a III. Kerület ellen is a végjátékban talált be. Katona nagyon motiváltan várja a szezont, hiszen debütálhat az élvonalban.

– Csak jót tudok mondani erről a helyzetről, nagyon boldog vagyok, hogy maradhatok Kecskeméten. Nagyon pozitívan állok a szezonhoz, és örülök annak is, hogy nem kellett csapatot váltanom. Jól érzem magam a KTE-nél. A csapattal a minimális cél természetesen az, hogy legalább két klubot megelőzzünk, de természetesen vannak nagyobb álmaink is, ha ezt a célkitűzést tudjuk teljesíteni. Ehhez szeretnék én is hozzátenni – mondta Katona Bálint.