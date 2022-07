Krisztiánt és családját később mélykúti otthonukban felkereste Vereczkei Zsolt korábbi világcsúcstartó, paralimpiai úszó is, aki, mint nyilatkozta: „Nagyszerű sportembert, volt labdarúgót ismerhettünk meg a 26 éves Bognár Krisztián személyében. Krisztián nagyon nehéz időszakon ment keresztül a balesete után, most viszont szeretne ismét sportolni és ezért is kereste fel az Impulzus a Parasport Jövőjéért Alapítványunkat, hogy segítsünk neki felmérni a lehetőségeket. Jó volt a beszélgetés során hallani tőle, hogy vannak céljai, ami azt jelenti, hogy nem adja fel és ezáltal Krisztián minden sorstársunknak motiváló lehet.”

A Szegedi Olimpiai Központban tett látogatása után Krisztián közösségi oldalán mondott köszönetet a paralimpikonoknak. – „Hálásan köszönöm nektek ezt a csodálatos délutánt hatalmas élmény volt és persze azt is, hogy megismerhettem új embereket, akik hasonló helyzetben vannak velem és még nagyobb erőt adtak, hogy így is lehetek egy nagyon jó sportoló minden tiszteletem az övék, nekik is köszönöm ezt a bemutatót.”

Bognár Krisztián gyógykezelését az OTP Bank 11773322-02798310, IBAN: HU64117 73322 0279 8310 00000000 BIC(SWIFT) kód: OTPVHUHB vezetett számlaszámra való utalással továbbra is lehet támogatni.