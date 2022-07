Hegedűs Patriknak igazi álma vált valóra, amikor nyakába akasztották az NB I-es győzelemért járó érmet, de nem szaladunk előre ennyi a történetben, először a kezdetekről kérdeztük a tehetséges játékos.

– Körülbelül kilenc-tíz éves koromban kezdtem el a kézilabdát. Előtte kipróbáltam magam a futballban, ám rá kellett jöjjek, hogy az nem az én sportom. Nem voltam benne tehetséges, illetve az adottságaim sem a focinak kedvezőek. Apukám kézilabdázott és egyszer egy válogatóra elmentem, ahol nagyon megtetszett a sportág, és le is igazolt a Kiskunhalasi UKSC – tekintett vissza Hegedűs Patrik.

Először Nagy Ernő, majd Gillich Szilárd, végül Modok Benő kezei alatt pallérozódott Hegedűs Patrik. Egészen mindaddig, amíg Szegedre nem igazolt. A sportoló mesélt arról is, hogy miként került Szegedre.

– Még a Kiskunhalas csapatával játszottunk a Szeged ellen egy mérkőzést, ahol nagyon jól ment a játék. A találkozó után leszólított a szegedi csapat akkori szakmai igazgatója és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem hozzájuk csatlakozni. Azt tudtam, hogy szeretnék magas szinten játszani, ám nem volt ilyen egyszerű a dolog. Eleinte nehéz volt. Új közeg, új társak, ám kis idő elteltével beleszoktam, és minden rendben ment – mondta Hegedűs Patrik a klubváltásról.

Hegedűs Patriknak határozott elképzelései vannak arról, hogy miben szeretne fejlődni és előre lépni a jövőben.

– Balátlövő poszton játszom egészen kicsi koromtól kezdve. Erősségem az átlövés, a messzi, távoli zónákból. Szeretnék gyorsaságban, dinamikus cselezésben illetve taktikailag is fejlődni.

A fiatal sportoló az elmúlt idényben mutatkozott be a Pick Szeged felnőtt csapatában tétmérkőzésen. Elmondta, mit kért tőle vezetőedzője, Juan Carlos Pastor.

– Elsősorban edzésen szólt hozzám, hogy ne izguljak, bátran játszak. Próbálják úgy állítani a mérkőzést, hogy kapjak lehetőséget. Ha lövőhelyzet van, akkor pedig próbálkozzak nyugodtan – mondta a debütálás kapcsán Hegedűs Patrik.

A bajnoki címet elnyerő játékos az eufórikus érzésekről is beszámolt, hiszen nem akármilyen pillanat volt megélni ezt.

– Hihetetlen érzések kavarogtak bennem, mikor megnyertük a mérkőzést. Sajnos a találkozón nem léphettem pályára, de így is nagyon büszke voltam a csapattársaimra. A bajnokság során nyolc mérkőzésen kaptam lehetőséget. Erre nagyon büszke vagyok, és ez is a javamra fog válni a későbbiekben – mondta Hegedűs.

Hegedűs Patrik a jövőbeli céljait is elárulta, természetesen leginkább annak örülne, ha fokozatosan egyre több időt kapna.

– A jövő héten kezdődik az alapozás, mely brutálisan kemény lesz. Azt gondolom, hogy kell is a kemény felkészülés, muszáj jó alapot letenni. Megyünk edzőtáborba, ahol jobban összecsiszolódhat a társaság. Ahogy az elmúlt évadban, idén is játszhatok az NB I. mellett az NB I./B-ben, utóbbiban szeretnék jó teljesítményt mutatni. Szeretnék persze minél többet játszani az NB I-ben is, ahol gólokkal és jó játékkal tennék hozzá a csapat sikereihez – tette hozzá Hegedűs Patrik.

A fiatal játékos elmondta, hogy a magyar válogatott Bodó Richárdtól rengeteg segítséget kapott a beilleszkedéshez. A profi sport rengeteg lemondással jár, ezt tudomásul kellett vennie neki is.

– Egyértelműen Bodó Richárd segítette a legtöbbet a beilleszkedésben, ugyanis hasonló a játékstílusunk. Azonban nem csak a játéka, de a tehetsége is inspiráló. Én is szeretnék olyan magas szinten játszani, mint ő. El kell dönteni, hogy tényleg szeretné-e ezt az ember. Amennyiben igen, akkor rengeteg mindenről le kell mondania ahhoz, hogy az álma teljesüljön. Nagyon fontos, hogy mindig meg kell fogadni, amit az edzők mondanak, hiszen sosem akarnak rosszat, mindig csak segíteni szeretnének. Szorgalom és alázat nélkül nincs eredmény, olyan nincsen sosem, hogy valaki véletlen lesz profi játékos. Végig kell járni a bizonyos lépcsőket, csak így lehet valaki igazán sikeres – tette hozzá Hegedűs Patrik.