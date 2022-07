A második játékrészben, amelynek a 10. percében a Kersák – Sági, Győri Á., Szabó A., Pejovics, Buna – Bodor (Győri B.), Szuhodovszki, Meshki – Katona B., Szabó L. tizenegy váltotat a pályán tartózkodókat, szinte csak kecskeméti helyzetek alakultak ki. Az 54. percben Djuranovics lőtt az oldalhálóba, majd a 70. percben Szabó Levente húzott kapura egy beadást bravúrral tolta ki a labdát a kapus. A 75. percben Győri Benjámin ugyan betalált, de ezúttal is lest intett partjelző, kisvártatva pedig Meshki bal alsó sarokba tartó fejesét mentette a hálóőr. A 85. percben Sági lépett be job boldalról a tizenhatoson belülre, és a hosszú alsó sarokba lőtt, 1–2. A hazaiak rúgtak még egy kapufát, végül a lefújás előtt Pejovics alakította ki a végeredményt: Sági beadását követően bólintott a kapu bal oldalába, 1–3.