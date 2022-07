Galériával 7 órája

Futással emlékeztek Petőfi Sándorra Kiskunfélegyházán

Huszonkilencedik alkalommal rendezték meg Kiskunfélegyházán a Kiskun utcai futóversenyt, ami egyúttal Petőfi emlékfutam is volt. A verseny mottója is ehhez kapcsolódott: „Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha!”

A versenyt Balla László alpolgármester nyitotta meg, aki köszöntötte testvértelepülésük Korond és Jászvényszarú futóit. Elmondta, hogy a kultúra, a sport és a történelem össze kapcsolódott ezen a napon, mert az útvonalon Kiskunfélegyháza történelmi nevezetességét is láthatták a résztvevők. Először a legkisebbek vágtak neki a távnak, ők kétszáz métert futottak. Az utánuk következők hatszázat, majd az idősebbek ezer métert. Ezután következett a Talpra magyar, vagyis az 1848 méteres váltófutás, melyet három tagú csapatok alkottak. Érdekes volt látni a különböző korosztályú futókat, de mindenki nagyon lelkesen teljesítette a kitűzött távot. Az öt, tíz és a 21 kilométeres futás részt vevőinek egy, kettő és négy kört kellett teljesíteni a teljesen lezárt útvonalon. A nagy meleg ellenére mindenkinek sikerült teljesíteni a távot. – Kétszáz évvel ezelőtt született Petőfi Sándor híres költőnk, neki a tiszteletére gondoltuk azt, hogy rendezünk egy emlékfutást. Ha ténylegesen nem is tudott itt lenni Petőfi Sándor, de az őt megjelenítő Bánföldi Szilárd velünk tartott, verset mondott, köszöntötte a résztvevőket és ő indította a futamokat, mondta Németh László a Jogging Plusz Sportegyesület elnöke.

– A várossal közös rendezvényt hoztunk létre, és az öt és tíz kilométer mellett 21 kilométeren is indulhattak sportolók. Szokásunkhoz híven gyermek futamok egészítették ki a versenyünket. Korábban mindig májusban rendeztünk utcai futóversenyt, de indulunk atlétikában és triatlonban is, így csak ez az egy versenymentes szabad hétvégénk maradt, amibe be tudtuk sűríteni a Petőfi emlékfutást. Olyan öt kilométeres kört jelöltünk ki, ahol érintve van szinte minden Petőfi nevezetesség, vagy a városnak olyan szimbóluma, ami hírét viheti Kiskunfélegyházának. A pályarajzokon megjelöltük ezeket a pontokat. Persze tudjuk azt, hogy a futás közben a sportolók nem nagyon figyelnek másra, csak a futásra, de azért reménykedtünk abban, hogy lesznek olyanok, akik megnézik és megszeretik majd Kiskunfélegyházát. Közel négyszázan indultak a különböző távokon, és nem csak helyből, és a környező településekről érkeztek, de távolabbról: Csongrádról, Szentesről, Szegedről, Kunszentmiklósról, Hódmezővásárhelyről, Budapestről, Veresegyházról, de még Veszprémből és Egerből is csatlakoztak.

A versenyzők rajtcsomagot és befutó érmet kaptak, a korosztályos első, második és harmadik helyezettek pedig még kupát is. Az öt kilométeres futásnál a nőknél Varga Médea (Kiskunhalas) bizonyult a legjobbnak, megelőzve Szórád Hannát (Kiskunfélegyháza) és Táborosi Hajnalkát (Kunszentmárton). A férfiaknál Márkus Viktor (Szeged) végzett az élen, második lett Kozák István (Kengyel), harmadik pedig Kocsis Krisztián (Martfű). Tíz kilométeren a nőknél nem talált legyőzőre Ötvös Klára Zsuzsanna (Csongrád), őt követte Kengyel Orsolya (Szabadszállás) és Dányi Zsuzsanna (Csongrád). A férfiaknál Farkas Gábor (Abádszalók) futott be először, második lett Bense Marcell (Kiskunfélegyháza), harmadik pedig Kisbalázs Tamás (Jászberény). A félmaratont a nőknél leggyorsabban Kádár Kitti (Kiskunfélegyháza) teljesítette, második helyen végzett Szolga Valentina (Mórahalom), harmadikon pedig Olasz Anita (Helvécia). A férfiaknál Gyóni Gábort (Hódmezővásárhely) nem tudták utolérni, másodikként Molnár István (Kiskunfélegyháza) ért a célba, harmadikként pedig dr. Fekete Gábor (Eger).

