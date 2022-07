A Tataháza az elmúlt hat idényben egy alkalom – a 2017/18-as idény – a kivételével az utolsó helyen végzett a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában. Hat esztendő alatt a csapat huszonnégy pontot szerzett. Abban az évben, amikor a legeredményesebbek voltak elöl, 29 gólt tudtak szerezni, a legtöbb kapott gólt a mögöttünk álló idényben szedték be, 175-öt, de amikor a legbiztosabb volt a hátsó alakzatuk, akkor is 129 alkalommal vonulhattak középkezdéshez, nem egyszer tehát igen kiadós különbséggel szenvedik el a vereségeiket. Feladni azonban eszükbe sem jut.

Megkeresésünkre Koncsek Sándor, a klub elnöke elmondta, hogy ő nagyon szívesen nyilatkozik a csapatról, viszont úgy érzi, hogy a lánya, Koncsek Georgina a csapat technikai vezetőjeként sokkal inkább hivatott erre, mivel ő gardírozza a csapatot a mindennapokban, hétről hétre.

– Édesapám már több éve a klub elnöke, és a hivatalos dolgokat, ami egy elnök feladata, azt mindet ellátja, a többi teendőt viszont valóban inkább én – világította meg a szereposztást Koncsek Georgina. – Körülbelül négy éve vagyok aktívan a csapat melletti stáb tagja. Eleinte csak sofőrként hozta-vittem a brigádot a meccsekre, illetve haza meccsekről, de aztán hamarosan én lettem hivatalosan a klub technikai vezetője – egészen pontosan három évvel ezelőtt –, nem hivatalosan pedig tulajdonképpen a mindenese, én gondoskodom arról például, hogy a meccseken minden rendben menjen, a mérkőzésekre minden készen álljon, és még sok minden másról.

Ezt az állítását megerősíti a csapat házi gólkirálya, Brezovszki Bálint is, és tovább bővíti a technikai vezető hölgy tényleges tevékenységi körének a lajstromát.

– Gina rendkívül sokat segít a társaságnak, és nem csak a pályán meg az öltözőben, hanem azon kívül is mindig lehet rá számítani.

Az már teljesen természetes nálunk, hogy a kisbusszal ő fuvarozza a játékosokat az edzésre és a meccsekre is egyaránt. Technikai vezető lévén az igazolásokat is ő intézi, és mindenféle, a csapat működtetésével járó papírmunkát. De nem csak adminisztrátor és sofőr, sokkal inkább úgy fogalmaznék, hogy ő a csapat lelke. A meccs utáni vacsorákon, az évzáró bulikon az egyik hangulatfelelős is. Mondanom sem kell, hogy a főzésből is alaposan kiveszi a részét. Bár a legutóbbi, az évzáró vacsoránkon az én édesapám főzte meg a pörköltet, nem volt nehéz dolga, hiszen minden elő volt szépen akkurátusan készítve, csak megfőznie kellett.

Annak az összefoglaló jellemzésnek a megerősítésétől azonban, hogy Georgina egyfajta tyúkanyó szerepét játssza a csapat körül, határozottan elzárkózik a mögöttünk álló idényben tizenhárom találatig jutó játékos.

– Ilyen kijelentést felelősséggel én nem vállalhatok magamra, ha megtenném, lehet, hogy Gina megkergetne egy sodrófával.

Ahogy a bevezetőben említettük, a csapat az elmúlt hat évben egyszer volt utolsó előtti – a 2017/18-as idényben – a többi esztendőben sereghajtóként végzett, rendre fokozottan negatívba hajló gólkülönbséggel. Adódik tehát a külső szemlélő számára a kérdés, hogy vajon mi mozgatja, motiválja, tartja egyben a csapatot. Sikerélmény néha van ugyan, de azért – legalábbis ha csak a győzelmet tekintjük annak – elég ritkán.

– Sajnos valóban több éve rendre az utolsó helyen végzünk, de ettől függetlenül van jó néhány olyan játékosunk, akik már több éve itt vannak, és jól érzik magukat ebben a közösségben – jelentette ki a technikai vezető.

– Van olyan is labdarúgónk is, aki nemrégiben csatlakozott a klubhoz, és e lépés megtétele előtt természetesen nem volt ismeretlen előtte, hogy hogy áll a csapat, de ez nem volt akadály, nem vette el a kedvét.

Most is van néhány játékos, akik szeretnének hozzánk igazolni, igaz, hogy lesz néhány távozó is. Én úgy gondlom, hogy attól függetlenül, hogy csak nagy néha jön össze egy győzelem vagy döntetlen, meglehetősen összetartó társaság a miénk. Úgy veszem észre, hogy engem is szeretnek a fiúk és hallgatnak is rám. Bármi probléma adódik, mindent igyekszünk megoldani. Főzéseket is rendszeresen szervezünk meccsek után, ezek gyakran hangulatos bulikba torkollnak. Próbálom a maximumot kihozni a lehetőségekből, és arra, hogy ez sikerül, van visszaigazolás is. Több, nálunk járt csapattól kaptunk már dicséretet a tekintetben, hogy az eredménytől függetlenül látszik, hogy nálunk remek a csapat hangulata. Egyetlen támogatónk van, a Tataházai önkormányzat, amiért ezúton is szeretném kifejezni a hálánkat, és néha érkezik egy-két fölajánlás, elsősorban a csapatra való főzés formájában. Most néhány hét szünetet tartunk, de aztán hamarosan elkezdjük az edzéseket és a felkészülési mérkőzéseket, az edző, Détáry Zsolt vezetésével. Akkorra már csatlakoznak a társasághoz az újak is.

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan játékosuk, aki akár magasabb osztályban is szerepelhetne, vagy van-e olyan, akit már hívtak is, de inkább maradt, mert szereti ezt a társaságot, elmondta, hogy ezek mindegyikére van példa, sőt, egy harmadik eshetőségre is.

– Nekünk is vannak olyan játékosaink, akiket hívnak máshova, de többen is nemet mondtak már azzal, hogy inkább itt maradnának.

Ha pedig valaki távozik, attól is jó barátságban válunk el. Most például van egy igen fájó távozónk, Brezovszki Bálint, a házi gólkirály ugyanis eligazol. Ő több éve játszott már nálunk, fontos eleme volt a csapatnak, most azonban úgy döntött, hogy szeretné kipróbálni magasabb osztályban magát, és mivel a megyei másodosztályú Mélykút hívta, ott fog szerencsét próbálni. Azt, hogy távozik, sajnáljuk, viszont őrá nem neheztelünk, sőt, büszkék vagyunk arra, hogy magasabb osztályba adtunk játékost.

Mindezek hallatán mi mást tehetne a kívülálló, mint a régi, népszerű angol vígjáték – amely a hatvanas, hetvenes évek során egész estés filmekből álló sorozattá vált – idézi erre a speciális helyzetre, speciális csapatra alkalmazva: Folytassa, Tataháza!

A csapat eredményei az elmúlt hat évben

(Az első szám az idény, a következő adat a bajnokságban résztvevő csapatok száma, a Tataháza által megszerzett pontok száma és a Tataháza gólkülönbsége)

2016/17.: 12 csapat, 12. hely, 0 pont, gólkülönbség: 10–136. .

2017/18.: 12 csapat, 11. hely, 6 pont, gólkülönbség: 14–157.

2018/19.: 12 csapat, 12. hely, 6 pont, gólkülönbség: 7–125.

2019/20.: 13 csapat, 13. hely, 0 pont, gólkülönbség: 4–145. .

2020/21.: 13 csapat, 13. hely, 4 pont, gólkülönbség: 29–136. .2021/22.: 14 csapat, 14. hely, 6 pont, gólkülönbség: 27–175.

A házi góllövő-lista a 2021/22-es idényben:

1. Brezovszki Bálint 13 gól,

2. Jenovai Tamás, Pálinkás Antal, 3 gól.

4. Kormány Gergő 2 gól.

5. Bűnős Bence, Lovas Imre, Nagy Sándor, Rudics Péter, Sutus László, Türei Dániel, 1 gól.