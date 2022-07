Az Ágasegyháza a 3. helyen végzett a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, ezzel a teljesítménnyel a vezetőedző, Papp Zoltán elégedett.

– Erős őszt produkáltunk, versenyben voltunk a bajnoki címért is a későbbi bajnok Ladánybenével és a második Kunszentmiklóssal, az idény végén még a dobogósok derbijeiből is ötven százalékos teljesítménnyel, veretlenül jöttünk ki. Az idei nyitány előtt azonban éreztem már, hogy a tavasz jóval nehezebb lesz, mint az ősz volt. Ez sajnos valóban így alakult, rengeteg volt a sérültünk, a hiányzónk, több meccsen is örültünk, hogy egyáltalán ki bírtunk állni, ennek fényében nagyon tudtunk örülni az utolsó előtti fordulóban, amikor a Tiszaalpáron aratott győzelemmel bebiztosítottuk a bronzérmünket.

Ami a folytatást illeti, följebb emelték a lécet Ágasegyházán, a klub ugyanis a megyei másodosztályba adta be a nevezését.

– Hét éve ennek a célnak az elérése érdekében dolgozunk, hogy képes legyen erre a szintváltásra a csapat, és úgy éreztük – elsősorban a csapat főszponzora –, hogy most jött el az ideje, hogy a feltöltési szabályt kihasználva följebb lépjünk. Ágasegyháza kis település, így a kötelezően indítandó utánpótlás csapatként az izsákiakkal való megegyezés alapján az Izsáki Sárfehér SE U13-as csapatát neveztük. A múltban volt némi rivalizálás is Izsákkal, de ma kiváló a kapcsolatunk az izsáki vezetőkkel. Ágasegyházán is van néhány ügyes ifjú labdarúgó, annyi viszont nincs, hogy egy csapat kitelne belőlük. Akik fociznak, azokat megpróbáljuk átirányítani az izsáki U13-as csapatba.

Ami a felnőtt keretet illeti, a csapat magja mindenképpen együtt megmarad. Némi erősítést terveznek, de törekszenek arra, hogy a felnőtt keret, és egyáltalán: az egész egyesület körül kialakult családias hangulata megmaradjon.

– Szeretnénk, ha tovább nőne a szurkolótáborunk, és azt is nagyon szeretnénk, ha egy igazi katlan lenne a bajnokságban az Ágasegyháza, ahol még a papíron esélyesebb ellenfél sem mehet biztosra – jelentette ki Papp Zoltán.

Ami a folytatást illeti, a felnőtt keret július 14-én találkozik. Azt követően három héten át heti két edzést tartanak, azt követi egy háromnapos összetartás Csongrádon – ahol reményeik szerint meccset is játszanak majd –, utána pedig heti egy edzés, egy edzőmérkőzés ütemben készülnek az őszi bajnoki rajtra. Papp Zoltán elmondta, hogy azt szereti, ha erős ellenféllel játszik előkészületi mérkőzést a gárda, ellenfeleket is ennek megfelelően fognak keresni.