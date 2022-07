A „kis” KTE összesen öt edzőmeccset játszott, a Mórt 4–0-ra verték kezdésként, majd a Cegléddel 1–1-es döntetlent játszottak, hogy aztán 2–0-ra verjék meg a Kiskunfélegyházát. Zárásként előbb Dunaföldváron kaptak ki 3–2-re, majd a jászberényi 3–2-es sikerrel zárult a felkészülési mérkőzések sora.

– Az eredményekkel elégedett vagyok, a mutatott játékkal nem mindig voltam az. Azok ellen a csapatok ellen, akik egy félidőre álltak ki a kezdőcsapatukkal, azokkal nem mindig tudtuk felvenni a versenyt. Pontosabban felvettük, de nem voltunk eredményesek. Ezért is látom azt, hogy ez egy nehéz szezon lesz, de bízom a srácokban – mondta Szabó Tibor a felkészülési mérkőzések eredményei és játéka kapcsán.

A KTE II. hazai mérkőzéseit rendre vasárnap 11 órás kezdéssel, a Műkertvárosi Sportcentrumban rendezi majd meg, kivételt az esetleges hétközi fordulók jelentenek csak.

A belépés ingyenes lesz a tartalékok meccseire. A rajton a Ceglédet fogadja a már említett időpontban a gárda.

– Alapvetően a Cegléd is egy fiatal csapat, megerősítve néhány rutinosabb játékossal. Szoros találkozóra számítok, melyen talán a napi forma, egy-egy egyéni villanás dönthet. Bízom benne, hogy a csapatjátékunk sikeresebb lesz.

Az NB I-es és az NB III-as keret köz lesz átjárás, így adja magát a kérdés, mennyire egyezik a két csapat játékrendszere.

– A játékrendszer kapcsán több variációt is kipróbáltunk, így az NB I-es csapatét is, de elsősorban természetesen a keretnek legmegfelelőbb taktikát igyekszünk kialakítani mindig, hiszen az eredményesség is számít itt már. A stílus, az alapelvek egyeznek, így a hasonlóság természetesen adott – tette hozzá Szabó Tibor.

A Kecskeméti II. kerete és stábja

Kapusok: Cseh Balázs, Telek Vilmos, Kőrösi Valentin

Mezőnyjátékosok: Bellák Marcell, Kuchta Benedek, Ádelhardt Rajmond, Gyarmati Ferenc, Horváth Ákos, Szamosi Csanád, Kovács Ádám, Bálint Máté, Kónya Richárd, Barkóczi Ádám, Major Ernő, Major Szabolcs, Hatvani Dániel, Györgye Márk, Jászai-Deák Zoltán, Horváth Marcell, Szalai Szilárd, Vén Balázs.

Vezetőedző: Szabó Tibor

Asszisztens edző: Dócs Dániel

Kapusedző: Nagy Zsolt

Masszőr: Prikidánovics Márk

Technikai vezető: Lóczi Péter és Farkas István