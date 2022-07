A KTE-Piroska Szörp az NB I.-es kaland után már a másodosztályra készül, Tóth Norbert pedig izgatottan tér vissza azok után, hogy játékosként még elévülhetetlen érdemeket szerzett a feljutás kiharcolásában.

– Óriási feladat és nagy lehetőség ez egyben számomra, melyből sokat tanulhatok, ha már az edzői pályát választottam. Nagyon fiatal csapatunk lesz, mellyel rengeteget kell majd dolgozunk, de azért is vállaltam el ezt a feladatot, mert nagyon motivált és lelkes vagyok, ez remélhetőleg átragad a játékosokra is. Bízom benne, hogy ez a fiatalság meg akarja mutatni, hogy fejlődni akarnak, illetve komolyabb szinten is el akarnak érni valamit a kézilabdában. Ehhez minden támogatást szeretnék megadni. A javunkat szolgálhatja ez a motiváció és lelkesedés, de ehhez rengeteg munka is kelleni fog – mondta székfoglalójában Tóth Norbert, a KTE új vezetőedzője.

Tóth Norbert bő egy évvel ezelőtt még történelmi sikert élt át játékosként Kecskeméten, és ha az NB I.-be nem is követte a csapatot, követte az eredményeket és jó szájízzel tér vissza korábbi sikerei helyszínére.

– Játékospályafutásom egyik legjobb időszaka volt az a három év, amit Kecskeméten töltöttem, nagyon jó közösség is alakult ki akkor a klubnál. Többen is mondták már, hogy játékosként már négyszer is sikerült feljutnom az NB I.-be, úgyhogy most itt a lehetőség edzőként is megcsinálni. Ez az év még azért nem erről fog szólni, pláne ebben az egycsoportos NB I./B-ben, de a feladat így is nagyon szép, amit elvállaltam – mondta a kecskemétiek trénere.

A kecskemétiek tehát fiatal csapattal, alapvetően az NB I.-hez képest teljesen kicserélődő kerettel vágnak neki a bajnokságnak, így ehhez is mérten határozták meg a célokat a klubnál. Az első évben az építkezés, a fejlődés a fő cél, de két-három éven belül újra dobogóra esélyes csapatot alakítanának ki.

– Elsődleges célunk a bennmaradás kiharcolása, illetve egy hosszabb távon zajló csapatépítés elindítása. Szeretnénk egy olyan együttes összekovácsolni, majd megerősíteni, mely úgy megállná a helyét az NB I./B-ben, hogy az elkövetkező két-három évben újra dobogós lehet, ott lehet az élmezőnyben. Ez az év most arról fog szólni, hogy tanuljunk, mert mindenki számára új lesz ez a helyzet, nem lesz egyszerű a feladat. Hosszú bajnokság lesz, mely hozhat meglepetéseket. Két csapat máris visszamondta az indulást, akiket pótolni kellett, ha ez szeptemberben történik meg, akkor csak egy klubot kellett volna megelőznünk viccesen fogalmazva – mondta Tóth Norbert.

A játékoskeret közel végleges, de még folytat tárgyalásokat a klub néhány kiszemelt erősítéssel.

– A csapat 90 százaléka megvan, de egy-egy olyan személy kell még, akikkel tárgyaltunk, de még nem született meg a biztos megállapodás. Minimum belső posztra szükségünk lenne egy olyan emberre, aki ott fel tudja venni a versenyt ebben a mezőnyben. Más szerkezetű, nagyon fiatal csapat ez a mostani, melybe kellene még a fizikum és az erő. A tárgyalások zajlanak, bízunk benne, hogy a jövő hétre kedvezően le is zárulnak – tette hozzá Tóth Norbert.

Tóth Norbert ugyan Kecskeméten játékosként lehet ismerős, de már hosszú ideje edzőként is dolgozik a ceglédi női csapatnál. A két feladatot a jövőben párhuzamosan fogja ellátni, előnyben részesítve a kecskeméti szerepvállalást.

– Eleve úgy vállaltam a feladatot, hogy ahhoz ragaszkodtam, hogy a lányokkal folytathassam a munkát. Ott is kialakult egy olyan közösség, illetve zajlik egy olyan csapatépítés, amit nem szívesen engednék el újra. A feljutás évében legutóbb muszáj volt, de ezt nem szerettem volna ismét megtenni velük. Ott is előre lépési tervek vannak, de szerencsére úgy lehet összeegyeztetni a két feladatot, hogy azok nem mennek egymás rovására. Természetesen a fiúk vannak előrébb a sorban, de az edzések, illetve később majd a meccsek is úgy lesznek kialakítva, hogy az mindenkinek jó legyen – mondta Tóth Norbert zárásként.