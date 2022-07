A nyári átigazolási időszakban több játékos is kicserélődött a Tiszakécskénél. A klub azt szeretné, ha az új játékosok minél hamarabb beilleszkednének, és felvennék a csapat ritmusát.

A Bicske elleni találkozón, csak úgy, mint a Kelen SC ellen, szinte ugyanazok a játékosok léptek pályára, azzal a különbséggel, hogy a kapuban Baráth Bence helyett ezúttal Halasi Péter védett. Rajta kívül a Balázs, Végső, Máté, Farkas Norbert, Kiss, Erdei, Szekér, Gyurján, Zamostny, Geiger összeállítású csapat kezdett.

Az már hamar kiderült, hogy a Bicske nem adja könnyen a bőrét, mert az első huszonöt percben jól és határozottan védekeztek. Igaz, az első gólt is ahazaiak lőtték, de a saját kapujukba. A második találatot már a Tiszakécske szerezte Geiger révén, a harmadikat Zamostny, a negyediket pedig Balázs jegyezte. A hazaiak is betaláltak egyszer ugyan, de a Tiszakécske nagyon magabiztosan futballozott Csordás Csaba együttese ellen. Hatvan perc játék után cserélt Visinka Ede vezetőedző, ekkor a Halasi – Oláh, Csáki, Kiprich, Farkas András, Pongrácz, Lovas Aandor (Lovas Zsombor), Vachtler, Balajti, Horváth, Winkler összeállítású csapat szerepelt már a pályán. Ők csak harminc percet játszottak, de ennyi idő is elég volt nekik ahhoz, hogy Kiprich és Horváth is betaláljon a Bicske kapujába. A vendéglátóknak ugyan sikerült megint egy szépítő gólt szerezni, de a Tiszakécske így is 6–2-re nyert idegenben.

A találkozó után elégedetten értékelte a látottakat Visinka Ede.

– Jó ritmusú mérkőzést vívtunk a Bicskével, elégedett vagyok a játékosok teljesítményével, hozzáállásával – értékelte a találkozót a Tiszakécskei LC vezetőedzője. – Ha kicsit pontosabbak lettünk volna, akkor hamarabb megszerezhettük volna a vezetést. A Bicske szimpatikus csapat benyomását keltette, de az első találatunk után potyogtak a gólok. A 60. percig játszott az első felállás, utána az egész sort lecseréltük, és hátralévő időben még tudtunk szerezni két gólt. Meleg volt, nagy terhelés alatt vannak a játékosok, ettől függetlenül jól beleálltak ebbe a mérkőzésbe, elégedett vagyok, és megyünk tovább. Ugyan így fogunk játszani pénteken a Cegléd ellen, csak akkor megfordítjuk a szerepeket, aki harminc percet játszott az hatvanat fog, és fordítva – tette hozzá a vezetőedző.

Visinka Ede elmondta még, hogy Vólent Roland a Kelen SC elleni találkozón a vállán megsérült, egyelőre pihen, vizsgálatokra jár, még nem lehet tudni, hogy mi lesz vele, mikor tud újra csatasorba állni. A következő felkészülési mérkőzést a szintén NB III.-as Cegléd otthonában játssza a TLC. A találkozó 11 órakor kezdődik pénteken.