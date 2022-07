A szombati elődöntőre tizenegy játékos tudott elutazni, Szrenkó István, az edző volt az egyetlen csere, nagy kérdés volt, hogy vasárnapra, a döntőre hány játékos marad. Bár Akasztón attól tartottak, hogy a keret sérülések miatt tovább szűkülhet, ez nem következett be, sőt, a szombati kerethez képest játékra jelentkezett a megye egyes keret tagja, Márki Bence, az ősztől már a megye hármas csapatban szereplő Palla Lajos, és újra leporolta a stoplis csukáját Lázár Zsolt, aki elbúcsúzott ugyan a tavaszi idény végén, de újfent bizonyította, hogy ha nagy szükség van rá, meg vállalja, hogy segít. A Tököl ellen azonban nem tudott segíteni.

A Németh – Szrenkó Attila, Dobosi, Márki, Szabó I. Szabolcs – Palla, Molnár, Bányai, Kapus – Szabó Norbert, Bajusz összetételben kezdő Akasztó ugyanis az első félidőben már háromgólos hátrányt szedett össze, és a végére 6–0 arányban maradt alul a tavasszal az Amatőr Kupadöntőt vívó Tököl ellenében. A mérkőzésen, amelyen végig a Tököl akarata érvényesült, kisebb sérülések miatt pályára lépett még Szabó I. helyén Lázár, Szrenkó Attila helyén Fábián, Dobosi helyén Szabó II. Szabolcs.

– Nagyon jó csapattal találkoztunk, frissebbek, ügyesebbek voltak ma a tököliek, a kispadjuk is hosszabb volt, mint a miénk, mi pedig egy enerváltan léptünk pályára – értékelt a mérkőzést követően Judák László, az akasztóiak technikai vezetője. – Már az első játékrészben látszott, hogy nem kérdés, hogy az idén ki fogja megnyerni a kupát. Ennek ellenére nem vagyunk elégedetlenek a srácokkal, hiszen nagyon szűk kerettel két napon belül, meglehetősen nagy hőségben két mérkőzést is megvívtak, és az akarással nem volt baj. Az meglátszott rajtunk, hogy a felkészülés elején járunk, és hogy az erőnléti edzések sokat kivettek a keret tagjaiból. Ráadásul a színvonalas és a rendezők jóvoltából az idén is hangulatos Goldi kupa mérkőzései pedig jóval nagyobb erőpróbát jelentettek egy átlagos felkészülési mérkőzésnél. Ma még búslakodunk egy kicsit, a jövő héttől aztán folytatjuk a felkészülést, egy értékes ezüstérem birtokában – jelentette ki Judák László.