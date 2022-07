Mint megtudtuk, a gyerekekkel az egyesületi edzők foglalkoznak, Nádasdi József, Nádasdi Péter, Losonczi Róbert, Vujadinovics Vladimir, Rádi Dezső és a vezetőedző, Simon Zoltán. Szabó Csaba mint technikai vezető intézi a tízórait, az ebédet és az egyéb feladatokat.

A gyerekek nagyon fegyelmezettek a gyakorlások során, senkire sem kell rászólni, mindenki tudja, hogy mi a feladata. Ezzel kapcsolatban Szabó Csaba megjegyezte: a kosárlabda intelligens, nagy koncentrációt, figyelmet igénylő játék, ami a táborban is megmutatkozik. A másik dolog pedig az, hogy a legtöbb gyerekkel egész évben együtt dolgoznak, ami most visszaköszön. A fegyelem, a tisztelet, a csapatjáték. A tornaterem egyébként egy veszélyes üzem, a gyerekeknek oda kell figyelniük magukra és csapattársaikra is.

– Természetesen nemcsak gyakorlati, hanem elméleti oktatást is kapnak a táborozók, a kosárlabda történetével, a játék szabályaival és az etikai kódexszel is megismertetjük őket, de a pályán való viselkedéssel is foglalkozunk.

Ha ezeket minél hamarabb és minél több alkalommal mondjuk el, annál jobban megmarad bennük. Azokat a képesség-fejlesztéseket gyakoroltatjuk, amelyek csoportosan végezhetők. Taktikával itt nem foglalkozunk – mondta Szabó Csaba. Elárulta azt is, hogy az elkövetkezendő években is szeretnék a nyári kosárlabdatábort megszervezni.