Az elmúlt hétvégén az 5. Goldi kupán, Ráckevén vitézkedett az Akasztó. A szombati elődöntőt sikerült megnyernie a csapatnak, vasárnap azonban alulmaradt a Tököllel szemben, így ezüstérmet szerzett Szrenkó István csapata. Erre a tornára még – főként nyaralások és munkhelyi elfoglaltságok miatt – meglehetősen szűkös kerettel utazott el a gárda, a keret tekintetében ugyanakkor a vezetőedző, Szrenkó István a következő idényt tekintve is bizakodó. A vezetőedző arról számolhatott be, hogy az őszi rajtra készülő keretben – a korábbi óhajoknak megfelelően – nem történt sok változás. – Egy játékos van, aki biztosan távozik, Bánszki Dávid Soltvadkertre igazol – kezdte az egyetlen távozóval a mester. – Helyette érkezett Molnár Edvárd, Soltvadkertről. A keret ugyanakkor három saját ifistával is gyarapodott, a nyári felkészülés során ugyanis már a nagycsapattal készül Szrenkó Attila, Szabó Ákos és Fábián Péter.

Egy játékos leigazolása még elképzelhető, ennyiben még nyitott a keret, de csak abban az esetben igazolunk, ha minőségi játékossal sikerülne erősítenünk

– jelentette ki Szrenkó István, aki azt is elmondta, hogy örül annak, hogy kevés a változás, hiszen ez azt jelenti, hogy a tavalyi keretet – amellyel különösen a tavaszi idényben elégedettek voltak –, sikerült együtt tartani.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője a felkészülés ütemével kapcsolatban elmondta, hogy Szrenkó István hetente három edzést vezényel a társaságnak. – Július derekán kezdtük meg a szakmai munkát, az első felkészülési mérkőzésünket a Bölcske otthonában játszottuk – 2–2 lett az a mérkőzés –, azután következett a Goldi-kupa. Mivel a ráckevei túra sokat kivett a srácokból, így ezen a hétvégén pihenőt kap a társaság. Azt követően játszunk két edzőmeccset a Hartával, az ő otthonukban, augusztus 6-án és 13-án, augusztus 20-án, a rajt előtti utolsó hétvégén pedig újfent pihenhet a csapat. Utána pedig már kezdődik a bajnokság.