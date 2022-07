A nemzeti válogatott 4 arany-, 3 ezüst- és 4 bronzérmet szerzett. Blaszák Lilla a BÁCSVÍZ KVSC versenyzője hatalmas egyéni csúccsal a negyedik helyen csapott célba a 400 méteres felszíni úszás versenyszámban.

– Hatalmas kő esett le a szívemről, hiszen a legrangosabb versenyen már részt venni is nagy dicsőség, pláne, ha mindezt jó eredménnyel is zárja a sportoló – értékelte Szabó László edző a versenyt. – Lilu esetében most pont ez történt: szabadkártyával jutott ki, csak májusban derült ki, hogy ő is tagja lett a magyar delegációnak. Talán ennek is köszönhető, hogy sokkal higgadtabban, lazábban állt a feladathoz, nem nyomasztotta teljesítési kényszer. A négyévente megrendezett versenyen mindig nagy pszichés teher van a sportolókon, ha nem sikerül jó eredményt elérniük, újabb négy évig kell dolgozni a következő megmérettetésig. Liluban benne volt a munka, hiszen a világbajnokságra eleve készült, így nem volt veszíteni valója. Nagyon szép, érett versenyzést láttunk tőle és egy hatalmas egyéni csúcsot, ami csupán 4 tizedmásodpercre maradt el a felnőtt országos csúcstól. Bízom benne, hogy a sportforma és a higgadtsága kitart a világbajnokságig is – tette hozzá Szabó László, aki mellett Jugos Gergely, Jaksa Milán és Varga Zsolt készítették fel a versenyzőt.

Blaszák Lilla már a kolumbiai Caliban van, ahol július 18-án kezdődik a felnőtt világbajnokság.