A néhány napja, július 23-án a 41. életévébe lépett Benkő Attila megannyi szállal kötődik a sporthoz, elsősorban persze a birkózáshoz, ugyanakkor azoknak a kluboknak a listája, amelynek igazolt versenyzője volt, imponálóan rövid. Jelenlegi klubja a Bócsai BL SE, és lényegében soha nem is volt más egyesület sportolója. – Itt kezdtem birkózni, Bócsán, és az egész pályafutásom során maradtam is itt. Persze eközben volt olyan időszak, hogy volt kettős igazolásom a Kecskeméttel, de akkor is bócsai maradtam. A sporthoz pedig azért is kötődöm még ezer szállal, mert bár az idei nyár elején már a veteránok közt bizonyítottam, továbbra is aktív versenyző vagyok, no meg most már edző is.

A birkózás tekintetében ugyanakkor a fő hangsúly – versenyzőként – nálam most már átkerült a veterán rendezvényekre, túlzás nélkül mondhatom, világversenyekre.

Ehhez a váltáshoz hozzájárult némi baráti támogatás. – Tavaly Dajka Zsolt barátommal – aki a kecskeméti KESI edzője, szakosztályvezetője, és szintén aktív birkózó mindmáig – feltüzeltük egymást, hogy induljunk el a veterán világbajnokságon, lesz ami lesz alapon – utal a veterán történet indulására. – Emellett persze olykor indulok felnőtt versenyeken is, de ahogy mondtam, most már inkább a veterán korosztályra összpontosítok. A birkózás mellett ugyanakkor még aktívan focizom is, a Bócsai BL SE megyei harmadosztályú csapatában. Ennek a csapatnak az edzője, Péter-Szabó Zsolt ugyanakkor nem csak a fociedzőm, hanem egyúttal a gyermekkori barátom, a birkózó edzőpartnerem is, tehát folyamatosan összekötött minket az évek során a birkózás és a foci is. Ezek után aligha meglepő, ha kijelentem, hogy a magánéletben is a lehető legjobb barátok vagyunk.

A tavalyi vébén még nem sikerült kiugró eredményt produkálnia, de inspirációnak, kedvcsinálónak kiváló lett a görögországi verseny.

– Tavaly októberben Görögországban, loutrakiban rendezték meg a veterán világbajnokságot,ott még A kategóriában indultam. Akkor a tizenhárom fős mezőnyből a hetedik helyen végeztem. Nem voltam magammal megelégedve, és eldöntöttem, hogy addig megyek még világbajnok nem leszek.