A nyáron alaposan átalakult a keret, több játékostól megvált az egyesület és jelentős számban érkeztek új labdarúgók. Az már a felkészülés elején látszott, hogy csatárposzton erősített legtöbbet a Tiszakécske, de az is feltűnő, hogy magas termetű játékosok érkeztek. Ezt Visinka Ede vezetőedző tudatosnak nevezte, mivel így a fejjátékban is előre tudnak lépni.

A felkészülés néhány hete alatt még nem szokott össze teljesen a csapat, de jó úton haladnak. A stáb mindent megtesz annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljenek a 2022/2023-as bajnoki évben.

– Öt hetünk volt a felkészülésre, szerencsére sérülés mentesen hajtottuk végre, jól tudtunk dolgozni, mind Tiszakécskén, mind pedig Bükfürdőn – nyilatkozta Visinka Ede. – Örülők annak, hogy zökkenőmentesen tudtuk megoldani a feladatainkat, elégedett voltam a játékosok hozzáállásával. Mivel többen is érkeztek, az volt a célunk, hogy minél hamarabb be tudjanak illeszkedni, és megszokják a társakat. Nem csak fizikálisan, de mentálisan is próbáltuk összefésülni a csapatot. Készen állunk a bajnoki rajtra, persze mindig vannak az emberben kételyek, rajt előtti izgalom, de ezt pozitívnak mondanám. Nem csak én, de a játékosok is nagyon várják már a rajtot, és szeretnénk jól bemutatkozni az első mérkőzésünkön a szurkolóinknak, akik tudomásom szerint már nagyon ki vannak éhezve a focira, a rajtra. Mindenképpen szeretnénk a játékunkkal pozitív hatást gyakorolni rájuk.

Az edzések egyébként jó hangulatban zajlanak. A bemelegítés után különböző taktikai feladatokat gyakorolnak a játékosok, amit majd a bajnoki mérkőzéseken tudnak hasznosítani. A játékosokon érződik az akarás, a tenni vágyás, aminek minden bizonnyal meg is lesz az eredménye.

Azt is meg kell említeni, hogy minőségi játékosok érkeztek a Tisza-parti kisvárosba. A vezetőedző szerint az egyéni kvalitásaik javultak, reményét fejezte ki, hogy ez majd beépül a játék, a csapat életébe, és az újonnan érkezők is hasznos tagjai lesznek az egyesületnek. Igaz, a csapattá érés folyamata még nem zárult le, de azon dolgoznak, hogy ez minél hamarabb megtörténjen. A keretből Kalmár Ferenc sérült, neki a térdét megműtötték, rehabilitációját végzi fizikoterapeuta segítségével. Vólent Roland vállsérülése rendbe jött, ő együtt edz a többiekkel. Mivel csak három – Kiss Norbert, Lovas Andor és Lovas Zsombor – húsz év alatti játékosa van az egyesületnek – közülük legalább egynek minden bajnoki mérkőzésen pályán kell lennie –, még egyet szeretnének igazolni, hogy ne legyen probléma, ha valaki közülük megsérül. Kiss Norbert egyébként igazoltan volt távol néhány edzésről, mert az U19-es válogatottal készült.

A Tiszakécskei LC hazai pályán a Credobus Masonmagyaróvár ellen kezdi meg a bajnoki szereplését, a találkozó vasárnap 17 óra 30 perckor kezdődik. Ezzel kapcsolatban Visinka Ede elmondta, hogy próbáltak minél több információt beszerezni a Mosonmagyaróvárról. Nagyon stabil csapat benyomását keltik, nem véletlenül nyerték meg simán, száz pontot gyűjtve, az NB III. Nyugati csoportját. A keretük egybemaradt, de azért néhány játékossal ők is erősödtek. Nagyon kellemetlen ellenfélnek tartja, biztos abban, hogy jó pár csapat életét meg fogja nehezíteni az új bajnokságban. Ettől függetlenül a Tiszakécskének nem lehet más célja, mint megnyerni az első bajnoki találkozót.