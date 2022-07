Érdekes nyár elé néz a Kecskeméti LC, hiszen a kupában és a bajnokságban is érdekelt a klub, így a nyári munkát tulajdonképpen két részre kell osztania Nagy Lajos vezetőedzőnek.

– Július 19-én indul számunkra a felkészülés, mely ezúttal tulajdonképpen két részből áll rendhagyó módon – tekintett előre Nagy Lajos. – Három hetünk lesz formába hozni magunkat az országos Magyar Kupára, melynek első fordulójában mi is érdekeltek leszünk, várjuk a sorsolást. Mivel azt a mérkőzést augusztus 6-án kell lejátszanunk, és a bajnokság csak a hónap utolsó hétvégéjén kezdődik, ott megint fel kell építenünk majd magunkat, ami természetesen nem egyszerű helyzet. Az amatőr futball szépségeiben ez persze benne van, de igyekszünk tisztességgel helyt állni a kupában és a bajnokságban is.

A KLC-nél nem jellemző a nagy játékosmozgás, és ez így lesz idén nyáron is. A klubnak sikerült megtartania értékeit, emellett kettő minőségi igazolással is bővülhet a keret.

– Nagyon szomorú dolog, hogy Major Dávid és Zsoldos László is újra megsérült azok után, hogy hosszú lábadozás után visszatérhettek az előző szezonban. Ráadásul ismét műteni kell őket, így megint nem számolhatunk velük huzamosabb ideig, csak szurkolni tudunk nekik, hogy mihamarabb újra velünk lehessenek. A pozitív oldalon meg kell azonban említeni, hogy Récsei Péter és Maczelka Gábor visszatérhetnek nagy eséllyel már szintén műtét után, míg Varga Mihály már tavasszal is pályára léphetett. Igazolások kapcsán sok hírrel nem szolgálhatok, de annyi biztos, hogy Gáspár Ernőt megszereztük Kerekegyházáról, illetve Szabó Valentin Kalocsáról Kecskemétre költözik, így nálunk szerette volna folytatni pályafutását, aminek természetesen örülünk.

Két olyan játékos érkezett, akikkel a kezdőcsapatban tudunk számolni. Előre szerettünk volna igazolni, de nem mindenáron.

Az ifjúsági csapatból tíznél is több játékos öregszik ki, ők mind velük kezdik el a felkészülést, így létszám gondjaink biztosan nem lesznek. Meglátjuk, hogy közülük mennyien ütik meg ezt a szintet, ez az első három hétben kiderül. Akik esetleg nem, azoknak is próbálunk majd segíteni elhelyezkedni a megyei futballban. A legnagyobb erősítésnek azt gondolom, hogy megtartottuk az értékeinket, noha többeket is csábítottak. Remek a közösség, ide kötődnek a játékosok, egy jó baráti társaság is ez évek óta, ezzel meg tudtuk őket győzni a maradásról szerencsére – adott helyzetjelentést Nagy Lajos.