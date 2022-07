A mérkőzés 2x60 perces volt ezúttal, de az már az elsőtől látszott, hogy a Putnok védekezésre rendezkedett be. Ennek ellenére az első lövést a vendégek jegyezhették fel, Varga azonban magabiztosan védett. A folytatásban meddő kecskeméti fölény alakult ki, melyet helyenként egy-egy helyzettel is sikerült színesíteni. Először Pejovics veszélyeztetett a 19. percben, egy jó átlövéssel jelentkezett, de a kapus ki tudta ütni a labdát. A 30. percben Szabó Levente találta meg a tizenhatoson belül Szuhodovszkit, a putnoki portás azonban ismét a helyén volt. Az első játékrész hajrájában is Szabó volt nagyon aktív, előbb egyedül vitte végig a félpályáról indulva a labdát, de az akció végén fölé, nem úgy az 58. percben, amikor Djuranovics lekészítése után lőtte ki a bal alsót (1–0).

Szünetben többet is cserélt Szabó István, de a játék változatlan mederben csordogált. Djuranovics két alkalommal is ígéretes helyzetből tüzelhetett, a kapus viszont útját állta. A 80. percben már megszületett a második gól, Szuhodovszki és Vágó kényszerítőzött, majd utóbbi a kapust is lecselezve talált be (2–0). A hajrára egyre inkább elfogyott a Putnok koncentrációja, így gyors egymás után újabb két gólt kaptak. A 100. percben Nagy szögletét Szabó Levente piszkálta tovább, az ötös vonaláról aztán Meskhi talált a jobb alsóba (3–0). A végeredményt ismét Szabó Levente állította be, aki Grünvald lapos beadása után lőtte ki a bal alsót (4–0).

Putnok – Kecskeméti TE 0–4 (0–1)

Felkészülési mérkőzés

KTE: Varga - Sági, Szabó A., Belényesi, Pejovics, Grünvald - Vágó, Szuhodovszki, Katona B. - Szabó L. Djuranovics. Csere: Kersák (kapus), Buna, Meskhi, Győri Á., Nagy K., Tóth B.

Gól: Szabó L. (2), Vágó, Meskhi.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Hét edzés és egy edzőmeccs után egy jó NB III-as csapattal szerettünk volna játszani szándékosan a hét zárásaként. A Putnok illet ebbe, hiszen a nyáron már több szép eredményt is elértek papíron erősebb ellenfelekkel szemben. A játékidő lehetőséget adott arra is, hogy gyakoroljuk a támadójátékot. Nehéz időszak ez már a stábnak és a játékosoknak is, hiszen mentálisan és fizikálisan is lemerülőben van mindenki, de ez normális. Amit a hétre terveztünk, azt sikerült megvalósítani, ezért mindenkinek jár a dicséret és az elismerés. Most 90 perces terhelést kaphattak a játékosok, egyedül a kreativitást hiányoltam picit, de meglátszott a fiúkon az eszéki meccs komoly futómennyisége is. A következő héten már a frissességre, a taktikai elemekre, a csapatjáték csiszolására helyezzük a hangsúlyt a bajnoki rajt felé közeledve