A megyei első osztályú bajnokság zárása után nem sokkal megkezdődött a megyei foci iránt érdeklődők körében és nem utolsósorban az érintettek, főként a riválisok körében – a találgatás, hogy vajon hogyan alakul a 2022/23-as idény mezőnye, létszám és csapatösszetétel tekintetében. Megannyi találgatás övezte a megyei első osztályú nevezéseket is, a szóbeszéd szerint a Soltvadkert megyei első osztályú indulása sokáig kérdéses volt, az a hír járta, hogy lehet, hogy visszalép az egyesület, és a megyei másodosztályba adja be a nevezését.

– Ezt meg tudom erősíteni, ez a hír, ez a szóbeszéd nem volt kacsa – válaszolta kérdésünkre Schmidt Zsolt, a Soltvadkert TE labdarúgó szakosztályának a vezetője, aki azonban máris megnyugtató megoldással szolgált. – A fennálló problémáinkat szerencsére sikerült rendeznünk, és megnyugtathatom a soltvadkerti szurkolókat és minden érdeklődőt, hogy a Soltvadkerti TE a megyei első osztályba adta be a nevezését.

És nem csak a nevezést adták be, hanem már kinevezték a labdarúgó csapat új edzőjét is. Molnár László – aki korábban a Kelebia edzőjeként mutatkozott be a megyei első osztályban –, hétfőn már találkozik is a kerettel, amelyben több új játékos is fel fog bukkanni, és hamarosan a felkészülést is megkezdik.