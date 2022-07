A külső szemlélő szemével nézve nagyobb csend aligha lehetne a megyei bajnokságokban, mint jelenleg. Áll az élet, mozgás legfeljebb annyi tapasztalható, amennyit az elhagyatott falusi pályán araszoló kánikulában a kapufa árnyéka, bár szabad szemmel az se látszik mozogni, az ember csak tudja, hogy mozog az az árnyék, hinni nem hiszi, mert hiába nézi, azt a mozgást látni nem látja. A zuhanyhíradóban sem zubog a víz, talán még csak nem is csordogál, hiszen a tusolókat sem használják mostanság sem tömegesen lefújás után, sem pedig kiállított játékos nem élvezheti, hogy ideiglenesen övé az egész tisztálkodásra rendelkezésre álló infrastruktúra, miközben a többiek tízen küzdenek tovább. Pedig a háttérben sok helyen buzog az élet, sok klubnál készülnek, még nem is a következő bajnokságra, hanem a nevezésre, sőt, nem egy egyesületnél nem is egy, hanem egy rakás csapat nevezésére, hiszen ilyenkor intézik nem csak a felnőtt csapat, hanem az összes utánpótlás keret sorsát is. A megyei felnőtt csapatok nevezéseinek a leadása minden évben érthető izgalom tárgya, hiszen ilyenkor adódhatnak kellemes vagy kellemetlen meglepetések. Ilyenkor dől el a szurkolók, no meg a riválisok számára, hogy egy-egy bajnok vállalja-e a följebb lépést, vagy valamely csapat mer-e élni a feltöltés jogával, és annak ellenére, hogy nem nyert bajnokságot, az előzőnél magasabb osztályba nevez, vagy van-e olyan klub, ahol ha nem is bedobják a törölközőt, de visszább lépnek – valamilyen kényszerítő körülmény hatás alatt, legyen az pénz- vagy játékoshiány, lehetne sorolni, de minek fessük az ördögöt a falra –, és alsóbb osztályba adják be a nevezést. A háttérben a legbuzgóbb tevékenységet az elmúlt egy hétben alighanem a Kunbaja végezte, mint ahogy ők voltak a lassan csordogáló zuhanyhíradó egyik témája is. A Kunbaja bajnok lett a megyei másodosztályú bajnokság Déli csoportjában, áprilisban a megyei első osztályú licencet is megkapta, de hogy a csapat végül ősszel hol indul, az az elmúlt napokban folyamatos találgatások tárgya volt, páros napokon a megye egybe jósolta őket a megyei foci iránt fogékony közvélemény, páratlan napokon pedig a megye háromba.

Nagy István, a Kunbaja elnökségi tagja hírportálunknak elmondta, hogy a mögöttük álló egy hét a háttérmunka szempontjából voltaképpen mozgalmasabb és izgalmasabb volt, mint egy kiélezett bajnoki hajrá. És hogy valóban pengeélen táncolt a Kunbaja sorsa, pontosabban csak az, hogy sikerül-e följebb lépniük az első osztályba.

Forrás: Fülöp Alexandra

– Elöljáróban annyit szeretnék megjegyezni, hogy a megye három nálunk, a klubnál szóba sem került, legföljebb az irigyeink terjesztettek olyat, hogy az idén ősztől. még az is szóba jöhet. Mi folyamatosan azon dolgoztunk, hogy az első osztályú szereplés feltételeit képesek legyünk biztosítani. A megyei másodosztályban legalább egy utánpótlás csapat nevezése van kötelező jelleggel előírva minden egyesület számára, mi a tavalyi évben a Szeremle utánpótlás csapatát neveztük be a bajnokságba kötelező utánpótláscsapatként – tekintett vissza az elmúlt évre Nagy István, aki az idén tavasszal lezajlott tisztújítást követően szeretett volna ugyan teljesen a háttérbe húzódni, a Varga Zoltán vezette elnökség kérésére azonban maradt vezetőségi tag. – A megyei első osztályhoz azonban már két utánpótlás csapatra van szükség, és a szeremleiek, akikkel tavaly is végig korrekt kapcsolatban voltunk, most is korrekten és időben jelezték, hogy az U16-os csapatot nem tudják elindítani. Mi kétfelé is elkezdtük keresni a megoldást. Az egyik megoldást jelentő verzió az volt, hogy segítünk a Szeremlének abban, hogy elindíthassa a második utánpótlás csapatot is, a másik lehetséges megoldás pedig az, hogy találunk egy másik klubot, amelynek van két olyan utánpótlás csapata, amellyel tudunk olyan egyezséget kötni, amelynek értelmében ők a mi utánpótlásunknak számítanak a 2022/23-as bajnoki évben.

Ennek érdekében aztán kénytelenek voltak végigkérdezni jószerével az egész megyét. Ha valaki azt a feladatot kapná, hogy nézzen rá Bács-Kiskun megye térképére, és az alapján sorolja fel azokat a helységeket, ahol biztosan nem érdeklődött a kunbajai klubvezetés az utánpótlás-csapat működtetése tekintetében, az biztosan legalább dobogós helyre sorolná például Kunszentmiklóst, pedig tévedne, a kunbajaiak a Kunszentmiklóst is megkeresték.

Nüanszokon múlt a megegyezés. Aztán már-már úgy tűnt, hogy nem jár sikerrel a kutatás, amikor végül, szinte a nevezés előtti utolsó pillanatban sikerült megegyezniük a Szilády RFC-vel, és velük megkötötték az egyezséget, amelynek értelmében a Szilády RFC-nek az U19-es és U16-os csapatát nevezi a Kunbaja a megyei és a regionlis bajnokságba.

– Nagyon örülünk annak, hogy a kiskunhalasiak nyitottak voltak a megkeresésünkre, és nagyon elégedettek vagyunk ezzel a megoldással, ugyanis a két megye kettes bajnoki címünk után mindenképpen szerettünk volna a megyei első osztályban elindulni – jelezte a déliek szándékát Nagy István.

– Pénteken délig volt a nevezési határidő, és most már kijelenthetem: mi a megyei első osztályba adtuk be a nevezésünket.

Előre azért nem akarnak inni a medve bőrére, és megvárják, hogy elfogadja-e a nevezésüket a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatósága. Ha elfogadja, akkor még mindig ráérnek megkezdeni a felkészülést az őszre, a keret ugyanis lényegében már összeállt. És nem utolsósorban: jelentősen átalakult.

– Visszatér a kispadra az a Velibor Loncar, akivel az első megye kettes bajnoki címét szerezte meg a csapat a 2020/21-es idényben – nevezte meg a csapat régi-új edzőjét az elnökségi tag. – A tavalyi keret ugyanakkor jelentősen meg fog változni, szinte teljesen új csapatot építünk, szeretnénk olyan gárdával debütálni a megyei első osztályban, amely megállja az erősebb mezőnyben is a helyét.

A Kunbaja játékoskeretének az alapfilozófiája ugyanakkor nem változik, a határon túlról, a délvidékről fogják összeállítani azt az új, az átlagéletkorát tekintve az előzőnél fiatalabb keretet, amely szeretné az északon szereplő csapatokkal is felvenni a versenyt.