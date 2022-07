A napokban felröppent szóbeszéddel ellentétben nem széledt szét a Kalocsai Futball Club felnőtt csapata, és az egyesület vezetése a nevezést is időben beadta a Bács-Kiskun megyei bajnokság első osztályába, illetve a Magyar Kupára is. Markella Viktor elnökségi tag kérdésünkre cáfolta többek között azokat az értesüléseket is, amelyek a keret egyik tagját „már a Foktő színeiben látják”.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy akadnak olyan játékosok, akik a következő szezont már máshol, például Kecskeméten kezdik el, de ebben semmi különöset nem talál.

– Természetes, hogy a labdarúgásban időnként vannak átigazolások, elsősorban azért, mert magán-, vagy munkaügy miatt valaki elköltözik. Idén is történt nem egy ilyen; az ilyen játékosainktól korrekt módon elköszöntek - fűzte hozzá.