A bronzmérkőzésen a Gyömrő 4–2 arányban legyőzte az Újhartyánt, ezután következhetett a döntő. A Harta az Áman – Danó, Pintér, Makó, Pinczési – Fekete, Grecu, Hamar, Varga – Tóth B., Sibalin összeállításban állt oda a kezdéshez, a hazaiak a Gogolák, Szabó Gy., Beregszászi, Zsíros, Talapka, Rajz, Kovács R., Rupa, Ubornáyk, Kis R. kezdővel vonultak ki a pályára. Rögtön a kezdő sípszót követően nagy és szoros küzdelem vette a kezdetét, sokáig elsősorban a mezőnyben gyötörték egymás a csapatok. Szépszámú közönség, mintegy 120 szurkoló figyelte a küzdelmet, voltak vendégszurkolók is. A 21. percben Varga keresztlabdáját követően Fekete próbált kapura emelni, a hazai kapus sikerrel zavarta, a labda mellé szállt. A 33. percben egy gyorsan elvégzett szabadrúgást követően a hazai Kovács Richárd lőtt közelről a bal alsó sarok irányába, Áman hatalmas bravúrral mentett. A 36. percben Tóth Barna tekert középre szögletet, a labda a felugró hartai támadót és Gogolák Kristófot is becsapta, majd hajszállal a hosszú sarok mellett hagyta el a játékteret.

Két perc múlva Grecu ívelt előre, Tóth Barna rajtolt rá a labdára és fejelt jobbról., nyolc méterről a hosszú sarokba, 0–1.

Akárcsak az elődöntőben, egy perc múlva itt volt a válasz, Kovács Richárd előrepasszát követően Rupa került nagy helyzetbe, és higgadtan helyezett a jobb alsóba, 1–1. A 41. perben Fekete testi épségét sem kímélve igyekezte elfejelni a kapujából kilépő Gogolák mellett a labdát, összeütköztek, Feketét hosszú ideig ápolni kellett, végül a biztonság kedvéért mentő jött ki érte, hogy agyrázkódás gyanújával kivizsgálják.

A második játékrészben rögtön a kezdés után Grecu passzát követően Varga vágott ki nagy szólót a bal oldalon, de hosszan tálalt a középen érkező Sibalin elé. Feszültebbé vált a hangulat, egyre többet reklamáltak mindkét oldalon a játékosok és egyszer még mindkét kispadot is figyelmeztetnie kellett Bosnyák Sándor játékvezetőnek. Teljesen kiegyenlített volt a játék, a Hartában csereként bejött Vizi Milán és Müller Dániel is. A 61. percben Varga adott be balról, Sibalin fejesébe Gogolák beleütött, de a labda így is a kapuba tartott, Kovács Richárd azonban mentett a gólvonalról. Két percre rá már nem tudtak menteni a hazaiak.

Grecu gurította le a labdát Hamarnak, aki elvitte a jobb oldalon, középre adott, az érkező Tóth Barna pedig a kapu jobb oldalába helyezett, 1–2.

Hajszál híja volt, hogy nem érkezett ezúttal is válasz, Beregszászi fejese azonban a fölső lécen csattant. Az ellentámadás végén Varga lőtt balról a hosszú sarok mellé. A 70. percben egy hazai védő és a hazai kapus egymásra várt, Tóth Barna ott termett, elcsente a labdát, és két méterről passzolt az üres kapuba, 1–3. Két perc múlva eldöntötte a Harta a meccset. Egy jobbról érkező passzt követően Hamar lőtt tíz méterről a hosszú sarokba, 1–4. A 73. percben Áman védett bravúrral egy közeli fejest. A mérkőzés érezhetően eldőlt, a hazaiakat dicséri, hogy nem adták föl. A haza szurkolók az eredmény miatt csalódottak lehettek, de a csapatuk hozzáállása miatt semmiképpen sem. A 88. percben Sibalin kapott labdát az ötösön, egy kicsit cicázott a hazai kapussal, majd a kapufára emelt. Végül háromgólos győzelmet aratott a Harta és megnyerte a Rózsavölgyi Ferenc emléktornát.

A torna gólkirálya a hartai Tóth Barna lett öt találattal, a legjobb mezőnyjátékos címet Varga Milánnak szavazták meg a szervezők, a legjobb kapus pedig a hazai Gogolák Kristóf lett.

A legjobb mezőnyjátékos címet Varga Milánnak (balra) szavazták meg. Fotó: Vincze Miklós

– A hazai csapat az első egy órában remekül védekezett, lezárta a széleket, bizonyára tanulmányozták a tegnapi mérkőzésünket, és felhasználták az ott tapasztaltakat – értékelt a lefújást követen Csehi Tamás, a hartaiak edzője. – Le a kalappal előttük, sokáig megnehezítette a dolgunkat a megye kettes gárda. Köszönjük szépen, hogy eljöhettünk erre a tornára, ami nagyon hasznos volt a számunkra. A mérkőzés végén kijött a két csapat közti különbség. Dolgozunk tovább, van még mit csiszolnunk, a védekezésben is, de a támadásban is, mert rengeteg helyeztet kihagytunk. Márpedig ha azokat kihasználjuk, előbb lezárhattuk volna a meccset. Gratulálok a srácoknak a tornagyőzelemhez, dolgozunk tovább a hibák kiküszöbölésén, az Örkénynek pedig még egyszer szeretném megköszönni a meghívást.

Grecu Sebastian a kupával, amelyet, Filyó Gábor ad át. Fotó: Vincze Miklós

1994-ben rendezték meg először a Rózsavölgyi emléktornát

Filyó Gábor, a hazaiak technikai vezetője elmondta, hogy az idén már 29. alkalommal rendezték meg a Rózsavölgyi Ferenc emléktornát. Rózsavölgyi Ferenc játékosként az egész pályafutása során az Örkény csapatát erősítette, pályafutása lezárultával pedig 1992-ben bekövetkezett haláláig afféle mindenesként szolgálta a szeretett klubját. Tiszteletére 1994-ben rendezték meg először a Rózsavölgyi emléktornát, amely jövőre jubilál, hiszen harmincadik alkalommal kerül megrendezésre.