Az első félidőben kiegyenlített mezőnyharc alakult ki, az első lövés Kleinheisler nevéhez volt köthető, ő azonban fölé tüzelt néhány jó csel után. A hazaiak hétvégén már bajnokit játszanak, így érezhetően frissebbek voltak, míg a lila-fehér játékosok a terhelés erős szakaszában, egy hosszú út után kicsit fásultabban mozogtak. Az Osijek fölénye ezzel együtt meddőnek bizonyult, lövőhelyzetig sem nagyon jutott el a horvát bronzérmes. A 21. percben Cseberko lőtt mellé egy lecsorgó labdát ballal, majd a másik oldalon hasonló szituációban Banó-Szabó tüzelt kapásból a bal alsó mellé. A 36. percben egy komolyabb KTE helyzetet is feljegyezhettünk, Sági beadása után Tóth feje elől még elütötte a labdát a kapus, de a hosszún érkező Zeke még egy átvételt után tüzelt, Malenica azonban erre is visszaért. A félidő hajárjában az argentin Mierez előtt adódott még egy sansz, de a balról belőtt labdát mellé csúsztatta néhány méterről.

Szünetben inkább a hazaiak cseréltek néhányat, de a játék képe nem sokat változott, meddő hazai fölény alakult ki. Az 58. percben Grzan már nagyon közel járt a gólhoz, de hiába lőhetett viszonylag tisztán öt méterről, csak a lécet találta el. A hajráig továbbra is csendben csordogált a találkozó, részben kényszerű okokból mindkét csapat tíz emberrel futballozott az utolsó húsz percben. A 74. minutumban Djuranovics lőtte veszélyesen középre a labdát, amit már a kapu torkából kellett kivágnia a védőnek. A 77. percben picit a semmiből talált be a nyomás ellenére az Osijek, Mance 22 méterről tüzelt, és labdája utat talált a bal alsóba (1–0). Az eszékiek gyorsan le is zárták ezután a meccset, a 80. percben gyors kontrát vezettek a bal oldalon, majd a beadásra Topcsagics érkezett, aki a léc alá pörgette a labdát (2–0).

Legközelebb szombaton 16 órás kezdéssel Cegléden lép pályára a KTE, ahol a Putnok lesz az ellenfél.

NK Osijek – Kecskeméti TE 2–0 (0–0)

Felkészülési mérkőzés

KTE: Varga B. – Sági, Szabó A., Belényesi, Szalai, Zeke – Nagy K., Vágó, Banó-Szabó – Tóth B., Djuranovics.

Csere: Kersák, Buna, Pejovics, Grünvald, Meskhi, Katona B., Szuhodovszki, Szabó L.

Szabó István, a KTE vezetőedzője: – Kifogásokat nem akarok keresni. Egyértelműen egy hosszú út után, egy nagyon jó csapattal találkoztunk, de ezt szándékosan vállaltuk. Ahogy meccs előtt mondtam, sok tapasztalatot lehet szerezni egy ilyen meccsből, és ez be is bizonyosodott. Az első 15 perc nagyon nem tetszett, meg voltunk illetődve, de ez is valahol természetes, utána viszont egészen jó mérkőzést játszottunk, főleg a védekezésünk volt nagyon rendben. A végére kijött a nagyobb tudás, megérdemelten nyert az ellenfél. Vereség után is lehet pozitívumokat találni, illetve a videóelemzés után is látni fogunk majd különböző szituációkat, amiből tanulhatunk. Sok ilyen meccsre van szükség, ez nekünk nagyon jól jött most, és van még hátra kettő és fél hetünk a rajtig. Nekünk az a célunk, hogy addigra teljesen összecsiszolódjunk, ami ilyen hozzáállással és teljesítménnyel nem lehet probléma hosszabb távon.