A 2019/20-as bajnokságban a Foktő a 10. helyen végzett 13 ponttal a megyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában, a következő pontvadászatban azonban már nem indult a gárda. A 2021/22-es bajnokságban azonban már újra indított Foktő felnőtt és U19-es csapatot is. Előbbi a megyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában, utóbbi az U19-es bajnokság Középcsoportjában vitézkedett, méghozzá olyannyira, hogy mind a két gárda bajnok lett. Nyílt titok, hogy közvetlen kapcsolat van a 2020/21-es bajnokságban szereplő, kalocsai Méhecskék SE és a feltámad főniksz, a Főnix Foktő SE között. A kapcsolatról Pákolicz Lászlót, az U19-es csapattal bajnoki címet szerző edzőt kérdeztük.

– Foktőn valóban leállt egy évre a labdarúgás, de aztán 2021 nyarán a Méhecskéktől kivált felnőtt és U-19-es csapatot a Főnix Foktő SE átigazolta.

A kiválás oka az volt, hogy a Méhecskék nem támogatta a felnőtt csapatot, és ezt megelégelte Bolvári László, aki a bajnokság során felmerülő költségeket állta.

Az U-19-es keret pedig azért követte a felnőtt csapatot, mert igen sok baráti kötődés kapcsolta össze a két csapatot, és nem akartak elszakadni egymástól a játékosok, szerettek volna továbbra is egy klubban focizni. És ez Foktőn valósult meg. Nem is akárhogyan. A két bajnoki cím önmagárét beszél, de ehhez nagyon kellett az, hogy a foktői önkormányzat teljes mellszélességben a csapat mellé állt, és a lehetőségeikhez képest próbáltak, próbálnak mindent megadni a csapatnak a minél jobb eredmény eléréséhez. Van egy motivált egyesület elnökünk Markó Ferenc személyében, aki mindent elkövet annak érdekében is, hogy néhány éven belül az árterületről fel tudjunk költözni a faluba egy új pályára. Sokat köszönhetünk a fáradhatatlan segítőnknek és támogatónknak, Bolvári Lászlónak is, nagyon fontos láncszeme a működésünknek.

Aki látta a foktői felnőtt csapatot meccselni, azt aligha éri váratlanul, hogy bőven van átfedés a két csapat, a felnőtt és az U19-es között. – Mivel a Főnix Foktő SE felnőtt keretének az átlagéletkora eleve meglehetősen fiatal, ezért, az U-19-es és felnőtt csapat között jelentős átfedés volt végig a bajnokság során.

Az elsődleges cél természetesen az egész év során a felnőtt csapat bajnoki címe volt, hiszen vissza akartunk jutni a megyei másodosztályú bajnokságba.

Az U-19-es csapatnál is örültünk a jó szereplések, de nem tudtuk, hogy a játékosok hogyan bírják a hétvégi két mérkőzést, ezért leginkább csak a rangadókra hoztuk vissza a jobb képességű túlkoros játékosokat, de ez így volt a többi csapatnál is. Mi tagadás, a bajnokság vége felé már látszott, hogy nem minden játékos bírja a kettős terhelést, ezért több játékost is pihentetni kellett, és csak a rangadókra neveztük őket.