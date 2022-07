Az első húsz perc nagyjából kiegyenlített játékot hozott a találkozón, a helyzeteket nem, maximum ígéretes lehetőségeket tudott kialakítani mindkét együttes. A félidő második felében már érezhetően fölényt tudott kialakítani a „kis” KTE, mely először Hatvani fejesével veszélyeztetett, aki Major Szabolcs beadását fejelte fölé. Egy szöglet után a félegyháziak is betalálhattak volna alig félóra elteltével, de a másik kapu előtt Barkóczi is fejelni tudott védője mellől, igaz, kaput nem talált. A 40. percben Nagy Szabolcs vágta fel az üresen kiugró Szamosit, ez bajnokin biztosan piros lapot ért volna, de a játékvezetők teljes joggal nem akarták, hogy komolytalanná váljon az edzőmeccs, ugyanis a vendégeknek ezúttal nem volt cserekapusa. Major Szabolcs majdnem büntetett így is, szabadrúgása a felsőlécen csattant. A szünetig még két hatalmas ziccere adódott a kecskemétieknek, de Horváth a kapusba lőtt, míg Major Szabolcs tiszta helyzetben a bal alsó mellé gurított ballal.

A második félidőben érezhető volt, hogy a félegyháziak egyelőre a munka elején vannak, fogyott az erejük, rutinból már egyre nehezebb volt feltartóztatni a fiatal hazai csapatot. Az 55. percben Kuchta beadása után Major Ernő lőtt fölé, majd két perccel később Bellák szerzett labdát a tizenhatoson belül, de ezt követően fölé emelt. Nem kellett sokat várni Kovács Ádám helyzetére sem, de hiába tudott tisztán kiugrani, ballal a hosszú alsó mellé belsőzött. A kecskeméti gól így is a levegőben lógott végig, és a 72. percben meg is született: Bellák tekert egy kifejelt szöglet után középre, ott Hatvani és Jászai-Deák is érkezett, végül utóbbi lőtte a kapuba a labdát (1-0). A Kiskunfélegyházában már nem volt benne a gól, a kecskemétiek azonban a hajrában le is zárták a találkozót, egy szép akció végén Kovács középre passzolt labdáját már csak az üres kapuba kellett bepasszolnia Major Szabolcsnak (2-0).

Szabó Tibor érthetően elégedetten értékelte csapata teljesítményét, annak ellenére is, hogy sok helyzetet hibáztak el.

– Kicsit fásultan és fáradtan játszottunk, ez abból látszott, hogy rossz döntéseket hoztunk a támadások befejezésénél. A második félidőben a jobb kondicionális állapot kijött a javunkra, így megnyertük a mérkőzést. Örülünk, hogy nem kaptunk gólt, de természetesen még az út elején járunk. A következő héten öt edzés és két edzőmeccs szerepel a programban, szerdán Dunaföldvárra, vasárnap Jászberénybe megyünk – mondta a KTE II. trénere.

A kiskunfélegyházi csapat a héten kezdte el a nyári felkészülést, így érthető okokból egyelőre teljesen más fázisában tartanak a munkának, mint a kecskemétiek. Némedi Norbert ennek tükrében értékelte a látottakat.

– Nekünk a felkészülés szempontjából ez egy fontos állomás volt. Nagyon az elején tartunk a munkának, ez ki is jött ezen a meccsen, a hazai csapat erőfölénye megmutatkozott, de ez várható is volt. Sok jó dolog volt mindkét oldalon, én is sokat kaptam vissza a csapatomtól. Az látszik, hogy nem a nulláról kell kezdeni ezt a szezont, hétről hétre építkezhetünk. Még messze van a rajt, úgyhogy sokat tudunk fejlődni – mondta Némedi Norbert.

A kiskunfélegyháziaknál Nagy Szabolcs személyében egy új arc állt a kapuban, aki tavaly a Szeghalom csapatát erősítette, míg a középpályán Szűcs Dominik is helyet kapott, aki az előző szezonban a KLC-ben futballozott. Távozói is lesznek ugyanakkor a bajnoknak, Ludasi Martin például visszatért Jászberénybe.

– Ekkora változások évek nem voltak a keretünkben, mint amilyenek most. Két kapusunk is elhagyta a csapatot, Ludasi Martin pedig hazaköltözött Jászberénybe, a középpályáról távozott Kulcsár Gábor is. Ezek azért nagy veszteségek, összesen öt-hat helyen biztosan változni fog így a keretünk. Úgy néz ki, hogy sikerül azért pótolni őket, emellett sok fiatalt is felhoztunk, ami külön öröm. Ma még nem lépett pályára, de itt van velünk Szabó Péter is, aki NB III-as tapasztalattal tér vissza, hiszen helyi kötődésű játékos, illetve érkezett Szűcs Dominik is a KLC-től. Várhatóak még érkezők rajtuk kívül is – mondta Némedi Norbert a keret alakulásáról.

A félegyháziak korán kezdik a szezont, hiszen augusztus elején már kupameccs vár a csapatra az NB III-as Hódmezővásárhely ellen.

– A kupa miatt kezdtünk ilyen korán, hiszen ez egy tétmeccs. Van egy kis technikai nehézségünk, így a halasztásra is gondoltunk már, mert az egyik játékosunk pont akkor nősül, ami a csapatot is érinti, úgyhogy megoldást kell találnunk erre a helyzetre. Örülünk egyébként, hogy egy jó csapat érkezik majd hozzánk, akik ellen megpróbálunk sikeresek lenni – tette hozzá Némedi Norbert.

Kecskeméti TE II.–Kiskunfélegyháza 2–0 (0–0)

KTE: Cseh – Kuchta, Szalai Sz., Barkóczi, Jászai-Deák, Vén – Horváth M., Hatvani, Szamosi, Major Sz. - Major E. Csere: Bellák, Kovács Á., Györgye, Horváth Á., Telek.

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Ábel, Urbán, Valkai, Magony – Kanyó, Nagy V., Szűcs, Bálint – Nemesvári, Oroszi. Csere: Nagy D., Bakó, Szakter, Tóth I.

Gól: Jászai-Deák, Major Sz.