Katona Máté Sopronban kezdett el futballozni, majd gyorsan az MTK utánpótlásába került. A fővárosiaknál a 2014/2015-ös szezonban egy Ligakupa meccsen mutatkozott be, majd a tartalékoknál szerzett tapasztalatokkal a háta mögött, a 2016/2017-es idényben az élvonalban is megkapta az esélyt, rögtön 22 meccsen. A folytatásban kétszer is bajnok lett az MTK-val az NB II-ben, közben az élvonalban is futballozott a feljutások után, 2021 januárjában aztán a Ferencváros leigazolta, így a kék-fehérektől összesen 121 tétmérkőzéssel a háta mögött, 7 góllal és 16 gólpasszal távozott. Egy elhúzódó sérülés is hátráltatta a Ferencvárosnál, így az előző szezonban Soroksáron kezdett el játékba lendülni, ahol 20 meccsen kétszer talált be.

A korosztályos válogatottakat is végig járó játékos 71 NB II-es és 51 NB I-es mérkőzéssel a háta mögött igazol Kecskemétre:

– Nagyon boldog vagyok, hogy Kecskemétre kerülhettem, mert már az első napokban kiderült számomra, hogy kitűnő társaságba csöppentem. Emellett fontos volt számomra az is, hogy Szabó István külön keresett, hogy szeretné, ha a játékosa lennék. Örülök, hogy itt lehetek, és újra az NB I.-re készülhetek. Volt egy elég hosszú és nehéz időszakom sajnos, amit szeretnék már a hátam mögött tudni. Azzal a céllal érkeztem, hogy minél több percet tölthessek a pályán, ez a legfontosabb számomra.

Szeretném meghálálni azt a bizalmat, amit a stábtól és a klubvezetéstől kaptam. Jól fogadtak a srácok, beilleszkedtem, tisztában vagyok azzal is, hogy az NB I.-es meccsek számát tekintve ebben az öltözőben nagy rutinnal rendelkezem.

A pályán kell viszont bizonyítani, ezen is leszek, hogy elérjük a közösen kitűzött célokat. A tavalyi mag egyben maradt, de az új játékosokat is nagyon jól befogadta ez a társaság, más csapatoknál futballozva is hallottam már korábban, hogy a kecskeméti közeg kifejezetten jó hangulatú és pozitív. A hozzáállással és a mentalitással nem lesz gond, minden meccsen küzdeni fogunk a sikerért. Kemény felkészülésen vagyunk túl, mely után úgy érzem, hogy készen állunk – mondta Katona Máté.