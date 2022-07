A nemesnádudvari gárda kifejezetten jó felkészülés után vágott neki a bajnokságnak, és a magas edzéslátogatottság miatt nagyon gyorsan össze is állt a gárda, mely alig botlott. Az NNKSZE egyedül a Kalocsával nem bírt két alkalommal.

– Mindent megtettünk azért, hogy az előzetesen kitűzött céljainkat teljesítsük – mondta a nemesnádudvari csapat játékos-edzője. – Szerettünk volna bekerülni az első háromba, majd féltávnál már mindenkinek az lebegett a szeme előtt, hogy szeretne bajnokságot nyerni. Minden jól sikerült, a felkészülés során az edzéslátogatottság nagyon magas volt a lányok részéről, így közös erőkkel nagyon jól fel tudtunk készülni erre az idényre.

A bajnokságra elég kevés, mindösszesen hat klub nevezett, ami miatt összesen négy meccset játszott mindenki mindenkivel. A négykörös liga egy idő után kevés meglepetéssel szolgált, ugyanakkor tisztában voltak vele, hogy a szövetség mindenkinek jót akart.

– Azt gondolom, hogy ez a szűk létszám nem feltétlen jó. Amikor négyszer játszik egy csapat már oda-vissza, ugyanazzal az ellenféllel az nem ideális. Meg kell érteni természetesen a szövetséget is, hiszen kevés csapat van, meg kell lennie egy bizonyos meccsszámnak, hogyha valaki fel akarna esetleg jutni. Nem lenne rossz, ha erre valamilyen megoldás születne, mert egy idő után már unalmassá válik a bajnokság. A csapatok is kiismerik egymást, nem tudják igazán meglepni a másikat, ezt éreztem a lányokon is – mondta Tamási Edit.

A nemesnádudvari gárda a megyei négyes döntőn ünnepelhette a bajnoki kupa átvételét, ami akkor is nagy élmény volt, ha hiányzott ehhez kicsit a hazai légkör.

– Örültünk természetesen, hogy jó hangulatban zajlott a négyes döntő, kitűnően éreztük magunkat Kiskunhalason. Azt azért picit sajnáltuk, hogy nem hazai pályán, hazai közönség előtt tudtunk ünnepelni, ahogy eredetileg terveztük, mert ott máshogy zajlott volna az utolsó meccsünk biztosan. Ez a fajta örömünnep, ha lehet így fogalmazni egy kicsit hiányzott – tette hozzá Tamási Edit.

A Nemesnádudvar a bajnoki cím ellenére nem vállalta a magasabb osztályt, ugyanis az utánpótlás előírások miatt nem tudnak megfelelni az osztályváltás követelményeinek. A csapat céljai nem változtak, az első három hely valamelyikét célozzák meg ezúttal is. A versenykiírás még nem ismert, de a címvédőnek az sem lenne ellenére, ha akár valamelyik szomszédos megyével közösen indulna el a bajnokság.

– Augusztusban kezdjük a felkészülést, szeretnénk megint a legjobb háromban végezni a megyei bajnokságban, ahol maradni fogunk. Nem megyünk feljebb, mert az utánpótlásunk nem engedi a feljutást. Kevesen vannak a gyerekek, az NB II-ben pedig már komolyabb elvárások vannak az utánpótlás csapatok, illetve az itt zajló munka kapcsán is. Nem tudjuk még, hogyan alakul a bajnokság kiírása, lesz-e változás. Nem lenne az sem ellenünkre, ha akár más megyékkel vonnák össze a megyei ligát, hogy nagyobb legyen a létszám. Egyelőre azonban meg kell várni a nevezéseket, hogy egyáltalán Bács megyében mennyi klub lesz – mondta Tamási Edit.

A keretben nagy változások nem lesznek Nemesnádudvaron

– A keret 80 százalékát sikerül egyben tartani. Néhány lánynak még kérdéses volt a folytatás, ugyanis futballoznak is, így akadnak kérdőjelek. Ez augusztus elejére eldől, hogy mennyien leszünk, de szeretnénk pár játékost az utánpótlásunkból is felhozni, majd beépíteni őket – zárta gondolatait Tamási Edit.