A Pálmonostora együttese a 2021/22-es idényben nem indult el a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában, tavaly nyáron ugyanis olyan sok volt a távozó a klub felnőtt keretétől, és olyan hirtelen, kezelhetetlen módon távoztak, hogy a klubvezetés nem tudta őket időben pótolni, és így felnőtt csapatot nem is tudtak indítani. Az U19-es csapat elindult ugyan a 2021/22-es idényben, de befejezni nem tudták a bajnokságot, kizárták őket. Jó hír azonban a pálmonostorai szurkolóknak, hogy az idén már újra járhatnak felnőtt labdarúgó meccsekre. Papp László, az egyesület mindenes intézője kérdésünkre elmondta, hogy az új edző személye már meg is van, és a felnőtt keret is alakul.

– Kádár Tibor lesz a felnőtt csapat edzője, aki a közelmúltban a Tiszaalpár csapatának a trénere volt – jelentette ki Papp László. – Ami a felnőtt keretünket illeti, lassan kezd összeállni. Hazahívunk mindenkit, aki pálmonostorai. Aki helybéli tehát innen kényszerült el máshova focizni – a legtöbben Tömörkénybe, de más, közeli településeken is megtalálhatóak monostori játékosok –, az visszatér. Ezenkívül még további erősítéseket is tervezünk, szeretnék újra olyan tényezőként jelen lenni a megye labdarúgásában, amellyel mindenkinek számolnia kell.

A klub, amelynek őszre az öltözője is elkészül, a megyei harmadosztályba jogosult nevezni.