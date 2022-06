Zalai Géza kiskunfélegyházi tanár, a hatvanas évektől, egészen az 1984-ben bekövetkezett haláláig, nagyon sokat tett azért, hogy Bács-Kiskun megyében, de az országban is népszerű legyen a skeet lövészet. Fésűs Sándor tizenhat éve szervez a neves vadász emlékére lövészversenyt, saját lőterén, az Árkus-dűlőben.

– Sokat tanultunk tőle, hogy eredményesen tudjunk versenyezni – mondta megnyitó beszédében Fésűs Sándor. – Azt hangoztatta, hogy mindig csak a következő feladatra kell összpontosítani, nem pedig az egész versenyre. Az ő tanításának eredményeként, a tiszaalpári Novák Imre és Szederkényi Zoltán országos vadász versenyeken komoly eredményeket értek el. Azt mondtuk, hogy Géza bácsi megteremtette, Igaly Diána pedig világhírűvé tette a nők körében a skeet lövészetet. Sajnálatos módon Diánát is elveszítettük az elmúlt évben, de róla is megemlékezünk most már minden évben.