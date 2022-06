White két büntetőjével startolt a harmadik elődöntő mérkőzés, majd Karahodzsics egalizált, 2–2. Savic triplájára Milutinovic kettessel válaszolt, majd Martinez és Gordon is eredményes tudott lenni a hazai oldalon, 11–4-re meglépett a Körmend, majd tízpontosra hízott a Vas-megyei fór. 18–8-nál cserékkel igyekezett változtatni Forray Gábor, 20–18-nál pedig már időt volt kénytelen kérni a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét mestere. Gordont nehezen tudták tartani a hírös városiak, a differencia pedig így nem tudott csökkenni. Henry a sarokból vállalkozott sikeresen, 26–10. Takács kettesére Kiss Dávid egy kettő plusz egyes akcióval tudott válaszolni, 28–13. Wittmann állt bele a hármasba, ám közben faultolták, így három egypontost is dobhatott. Mind bement, 28–16. A negyed utolsó perceiben is a vasiak akarata érvényesült, 36–16-tal ért véget az első tíz perc.

A folytatásban Pollard vitte végig, és még egy extra dobás is járt még neki, 36–19. Ferencz floatere után Jaramaz megszerezte első egységeit, 38–21. Gordon csak egy megítélt büntetőt értékesített, Pollard a túloldalon viszont három pontot tett be a közösbe, 39–24. Körmendi időkérés után pontatlan támadásokat vezettek a gárdák, a gólcsendet végül Savic törte meg, 41–24. Jaramaz pillanatai következtek, 41–30-ra hozta fel a KTE-t a szerb kosárlabdázó. Pollard pontjaival 43–33-ra változott az eredmény, válaszként időt kért a hazai csapat. Újfent a hírös városiak amerikaija villant meg, 43–36. White középtávolijára Milutinovic válaszolt kintről, 45–39-es állás mellett mehettek félidőre a csapatok.

A harmadik felvonásban Savic két egypontossal, Durázi pedig egy trojkával vétette észre magát, 50–39.

Wittmann révén sikerült a KTE-nek is betalálni a harmadik etap harmadik percében, 50–41. Gordon gyűjtögette a pontokat a vonalról felemás sikerrel, 53–41. Milutinovic jobban célzott ugyanebben a szituációban, 53-43. Henry egypontosára Pollard ziccere adott választ, és ezzel bejött a KTE tíz egység alá, 54–45. Két gyors körmendi kettes után Forray Gábor időt kért 58–47-nél, Henry azonban továbbra is lendületben maradt, 60–47. Két technikai faultot fújtak a Kecskemétre, ennek folyományaként 15 pontra duzzadt a vasi előny, 66–51. A differencia nem változott, a felvonás végül 68–53-mal ért véget.

Az utolsó szakasz elején Kiss Dávid kétszer is betalált a palánk alól, a másik térfélen Gordon járt el hasonlóan, 70–57. White ziccerre Kiss válaszolt, 72–59. Ferencz egy dudaszó pillanatában elengedett triplával 75–59-re módosította az állást. Jaramazra estek rá dobás közben, három büntető járt érte, 75–62. Ferencz volt pontos kintről, a túloldalon pedig Karahodzsics, 78–64. Forray Gábor a fiataloknak adott bizalmat a hajrára, akik bátor játékkal rukkoltak el, 80–68-nál magához kellett rendelnie fiait a körmendi mesternek. Ivkovic hármasával 82–72-re váltott a tábla, majd hazai kettes után újra ő volt eredményes távolról, 84–75. Tóth Barna ugrasztotta meg a védőket és szépen tette fel, majd ő is elsüllyesztett egy trojkát, 84–80. Constantinides újra időt kért, és felküldte légiósait. Volt még lehetőség a zárkózásra, ám egy Stokes labdaszerzés eldöntötte a meccset. A végeredmény 86–80. Folytatás pénteken, Kecskeméten, 18 órai kezdettel a Messzi István Sportcsarnokban.

– Szeretnék gratulálni mindkét félnek, köszönjük a szurkolók biztatását, számunkra, ez egy csodálatos győzelem volt, a Kecskemét elleni párharc során most játszottunk a legjobban, büszke vagyok a fiúkra – nyilatkozta Antonis Constantinides, a körmendiek vezetőedzője a mérkőzést követően. – Tudjuk, hogy egy nagy tapasztalattal bíró ellenfelünk van az elődöntőben, és ennek megfelelően igyekeztünk gyorsan eldönteni a párharcot. Egy mérkőzésre vagyunk a döntőtől, és ez a lényeg.

– Gratulálok a Körmendnek, az összkép alapján megérdemelten nyertek – értékelt a lefújást követően Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az első negyedben puhák voltunk, az ott mutatott játék okozta igazából a vesztünket.

A második negyedben sikerült visszajönnünk a meccsbe, de utána mindig belehibáztunk, nem tudtunk közelebb kerülni.

Minden idegszálunkkal arra törekszünk, hogy a döntőbe jussunk, ám emellett szeretnénk építeni a jövőt is a klubnál, ezért kapnak a fiataljaink a playoffban is lehetőséget. Bizonyítottak, szépen visszahozták a csapatot a mérkőzésbe, megérdemelték, hogy végig ők legyen a pályán a hajrában. Gratulálok nekik. Semmi nem dőlt még el, 2–1 most a párharc állása. Pénteken mindent elkövetünk annak érdekében, hogy nyerjünk hazai közönség előtt.

Egis Körmend–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 86–80 (36–16, 9–23, 23–14, 18–27)

Tippmix Férfi NBI A-csoport, rájátszás elődöntő 3. meccs

Játékvezetők: Benczur Tamás, Frányó Péter, Söjtöry Tamás.

Körmend: Stokes 11/3, White 9, Martinez 3/3, Szavics 7/3, Gordon 15. Cserék: Doktor, Takács 8, Ferencz 12/6, Henry 12/3, Durázi 5/3, Kiss M., Krivacsevics 4.

Kecskemét: Pollard 15/3, Jaramaz 12, Milutinovic 10/3, Kucsera, Karahodzsics 9. Cserék: Tóth B. 8/3, Tóth P., Wittmann 7, Ivkovic 6/6, Kiss D. 13, Botka, Velkey. Vezetőedző: Forray Gábor.