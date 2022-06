A Bácsalmás már ősszel megmutatta, hogy a bajnokság egyik megelepetése lehet, hiszen a klubvezetés által felvázolt elvárásokat is felülmúlta a klub. Ekkor még kevesen számoltak komolyan a PVSE-vel, de a játékosok akkor is meg tudtak újulni, amikor tavasszal már sokkal nagyobb nyomás alatt kellett eredményesen szerepelniük. – Jó szezon volt, de sok buktatója is volt ennek az évnek, mert sokszor kellett újra felépíteni a csapatomat – mondta Dankó Ervin, a Bácsalmás vezetőedzője.

– Az egyéni képességeket is figyelembe kellett venni a munka során, viszont a közösség nagyon gyorsan összeállt, át is lendített ez sokszor minket a nehézségeken. Ősszel olyan 12 pontot vártam a csapattól, ebből lett végül 18. Utána már az volt a nehézség tavasszal, hogy már nem „sötét lóként” tekintett ránk a többiek sem, hanem készültek ránk, esélyesként emlegettek minket. Ezt jól kezeltük, illetve nagy erényünk volt, hogy rendre meg tudtunk újulni a végjátékokban, ami egy jó csapat ismérve. Szerencsére ezt többször is megmutattuk tavasszal.A Bácsalmás számára pech, hogy a dél-keleti csoportban ott volt a megyei rivális Kecskeméti NKSE is, mely az NB I/B-ből kiesve azonnal a visszajutást célozta meg tavaly nyáron. Ennek megfelelően is teljesített a Kecskemét, egyetlen vereségét azonban éppen Bácsalmáson szenvedte el.

– Mi voltunk az egyetlen csapat, mely képes volt megverni a Kecskemétet, ami annak köszönhető, hogy a stílusunk nem fekszik a KNKSE-nek, illetve pont abban vagyunk jók, amiben ők. Ez mindkét meccsen kijött, hiszen Kecskeméten és Bácsalmáson is egyetlen gólos hazai sikerrel zárultak a derbik.

A KNKSE kiemelkedett a bajnokságból, eljátszva persze a gondolattal, ha ők nincsenek, akkor alighanem mi nyerjük meg a bajnokságot, mert sebességben és dinamikában fel tudtuk venni velük is a versenyt.

Szezon közben nem mondtam volna ezt így ki, de visszatekintve tényleg lehet már, hogy valóban a Bácsalmás volt a második legjobb csapat ebben a bajnokságban – mondta Dankó Ervin.

Magasra tette a lécet a bácsalmási csapat az ezüstéremmel, amit nem szeretnének természetesen leverni. Ugyanakkor azt már most biztosan látja és tudja Dankó Ervin, hogy továbbra is nagyon komoly erőt képviselő riválisok szerepelnek majd a csoportjukban.