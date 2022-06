– Elsőként, pláne veretlenül lehozni egy bajnokságot sohasem egyszerű, ráadásul nekünk a hat csoport bajnokai közül a legjobb kettőben kellett végeznünk, hogy ne kelljen már utána izgulnunk. Tisztában voltunk vele, hogyha osztályozót kell játszani, az nem lenne szerencsés helyzet, mert gyakorlatilag az összevont NB I/B középmezőnyéből kaptunk volna ellenfelet. Már csak az osztálykülönbség is azt mondatja velem, hogy ez talán túl nagy falat lehetett volna, még ha a csapat bizonyított is idén. Az utolsó fordulókban ment is a számolgatás, volt bennünk feszültség, de szerencsére a végén mi értük el a második legjobb mutatót a bajnokok közül – mondta a KNKSE elnöke.

A nyár természetesen a tervezésről szól, a klubot és a csapatot is szeretnék minél jobban megerősíteni ahhoz, hogy stabil középcsapattá válhasson újoncként a feljutás után. A cél tehát nem csak a kiesés elkerülése lesz.

– Gazdasági oldalon próbálunk egy újonnan alakult egyesülettel, új tagokkal egy olyan komoly munkát végezni, aminek hosszabb távon lehetnek merészebb céljai is, ehhez a várostól is sok segítséget kaptunk. Megkezdtük már a munkát, de a csapatépítést természetesen nem most, hanem sokkal korábban el kellett kezdeni. A kitűzött célunk az lesz ebben a megerősödött NB I/B-ben, hogy ne a bennmaradásért, hanem inkább egy stabil középmezőnyért küzdjünk. Elég jól állunk a tárgyalásokkal, de neveket még nem szeretnék mondani.

Fontos, hogy a csapat magját meg akarjuk tartani, illetve azt a mentalitást, amit eddig képviselt az egyesület.

Csapatot és közösséget is építeni akarunk. Ennek részét képezik szurkolóink is, akiknek hálával tartozunk azért, hogy a kiesés után is buzdítottak minket, többen akár idegenbe is elkísérték a csapatot – tette hozzá Veress Zsuzsanna.

Veress Zsuzsanna hozzátette, az utánpótlásban is sikeres évük volt, hiszen az ifjúsági csapat megtartotta helyét az élvonalban, míg a serdülők a másodosztályban őrizték meg tagságukat. Emellett az U15-ös korosztály bronzérmes lett, ami külön öröm. Az utánpótlás fejlesztése továbbra is cél, ugyanis szeretnének a felnőtt együttesbe is minél több saját nevelésű játékost beépíteni a jövőben, ahogy azt már tették eddig is.