A legfontosabb helyek – az első három – már elkeltek, ezzel együtt maradt még néhány nyitott kérdés a zárófordulóra is. A Ladánybene ünneplésre készül hazai pályán, a Vasutas elleni mérkőzést követően kapják meg az érmeket a játékosok. De nem teljesen tét nélküli ez a mérkőzés sem, Spiegelberger Tamás ugyanis versenyben van még a gólkirályi címért. Sokáig vezette a listát, ám most két találat hátrányba került a Kerekegyháza II. színei­ben az előző körben tíz gólt szerző és így harmincnyolc találattal listavezető Gogolák Milán mögött. Ebbe a versenybe még a tiszaugi Nagy Attila is beleszólhat.

A druszák derbijét vívják meg Fülöpjakabon. A Fülöpke tavasszal csak zöldasztalnál tudott három pontot kasszírozni, a Tiszaalpár elleni félbeszakadt meccset követően, és egyszer sikerült döntetlent elérnie Jakabszálláson, a szomszédvári derbin. A tavaszi teljesítményt illetően tehát okkal van hiányérzete Bakró Tibornak, a Fülöpjakab elnökének, noha a csapat létezése nem pusztán a pontok és helyezések vadászatát szolgálja, hanem egy nagyon fontos közösségi létforma, amelyhez jó tartozni Fülöpjakabon. – Valóban kiváló a hangulat nálunk, és valóban nem az eredményhajhászás élteti a klubot, hanem a közösségi élet, a mérkőzések utáni harmadik félidők, amelyek a hírek szerint egyre több helyen kihalóban vannak. De azért az nem ártana, ha a harmadik félidőink hangulatát gyakrabban dobná föl az első két negyvenöt percben elért sikerélmény. E tekintetben csalódottak vagyunk. A legutóbbi két fordulóban már sikerült szoros meccseket játszanunk, akkor csak 2–1-re kaptunk ki, de a pontszerzés akkor sem jött össze – mondta az elnök.

Érdekes helyzetben vannak az Északi csoport tagjai, hiszen mivel a megye három ezen halmaza a legnagyobb létszámú, már csak ők vannak versenyben. Így támadhat az a benyomása az itt szereplőnek, hogy túlórázik a többiekhez képest, pedig szerencsés esetben a többiek is csak mostanság zárnának. – Nincs olyan érzése a keretnek, hogy túlórázna, nem hallok senkitől olyasfajta panaszkodást, amit olyankor lehet hallani, amikor nemcsak egy embernek, hanem az egész társaságnak – mondjuk a sok hiányzó, eltiltott miatti kimerültség okán – nagyon elege van már a menetelésből. Sőt, abban reménykedünk, hogy ezen a hétvégén sikerül megszereznünk az első győzelmünket. Nem is lenne mindegy, hiszen sereghajtók vagyunk, ám mivel a Jakab­szállás nehéz meccset vív a hétvégén, egy győzelemmel talán meg tudnánk őket előzni. Persze tudjuk, hogy a Fülöp­szállásnak sem mindegy, hogy mi lesz az eredmény, hiszen ők is előzhetnek még a tabellán.

Egy biztos, igyekszünk mindent elkövetni annak érdekében, hogy itthon tartsuk a három pontot.

Ebben számítunk a szurkolóink segítségére is, értesüléseim szerint lesznek szép számban – mondta Bakró Tibor.

– A tavaszi idénnyel elégedettebb vagyok, mint az őszivel – értékelte csapata idei teljesítményét Deák Sándor, a Fülöpszállás játékos-edzője. – Ugyanakkor az is igaz, hogy az őszi szezonban sem a hozzáállással vagy a felkészüléssel volt a gond, arra ugyanis erősen rányomta a bélyegét a Covid, emiatt gyakran sok volt a hiányzónk. Az őszi utolsó két meccsünkre ki sem tudtunk emiatt állni. Az őszi gyengébb szereplés tehát nem rajtunk múlt, így nem is marasztalom el miatta magunkat, a tavasszal ugyanakkor elégedett vagyok. Mindig sikerült kiállnunk, csúnyán egyszer sem kaptunk ki, és látszik a fejlődés a csapaton. Már száz százalék, hogy három-négy ígéretes játékos visszaigazol hozzunk, úgyhogy a jövő évnek azzal megyünk neki, hogy szeretnénk a bajnokságban az első öt között végezni.

A majdnem június közepére eső zárófordulót Fülöpszálláson sem nyűgnek fogják fel.

– Örülünk annak, hogy minél tovább meccsben vagyunk, meccsben és edzésben. Edzésre sokan nem tudnak jönni, ott rendre nyolcan-kilencen vagyunk, tehát nagyon kellenek a mérkőzések: minél többet játszunk, annál jobb a csapat. Ma délután a Fülöpjakab vendégeként nagyon szeretnénk nyerni. Az elmúlt hétvégén, a Ballószög ellen nem voltam elégedett, de szemrehányást nemigen tehettem. Nagy Adriánnak öt sárgája volt, a kapusunknak dolgoznia kellett, voltak meghatározó játékosok, akik nyaraltak, de ma délután mindenki rendelkezésre áll. Ami némi aggodalommal tölt el, az a Fülöpjakab nagyon kis pályája, az ugyanis képes bárkinek meglepetést okozni, és azon az esélyesek is megszenvednek. Ezzel együtt nem mondhatok mást, mint hogy a három pontért megyünk. Biztos vagyok abban, hogy az utolsó mérkőzésre elkísérnek minket a szurkolóink. Tavasszal is a csapat mellett álltak, látták, hogy hajtunk, akarunk.

A hétvégi mérkőzések

Szombat, 16 óra 30. Nyugati csoport: Tass KSE–Dunapataj. Szombat, 17 óra. Déli csoport: Kisszállási SC–Hercegszántó. Északi csoport: Jakabszállás–Miklósi GYFE, Fülöpjakab–Fülöpszállás, Katonatelep–Helvécia, Tiszaug–Bugac, Ágasegyháza–SC Hírös-Ép II., Kerekegyházi SE II.–Tisza­alpár, Ladánybenei LC–Vasutas SK.