Elsőként Adamik Csilla, a leány szakág, majd Kégel Tamás, a fiú szakág vezetője értékelte az évet.

‒ Három évet kellett várni arra, hogy ismét együtt lehessünk. Nehéz időszakon vagyunk túl, azonban jó irányba haladtunk. Idén ismét elindíthattuk az előkészítő bajnokságot. A serdülő és a kadett korosztályunkban is öt csapat versenyzett és minden csapatban jó munka folyt az évben. Nagyon fontos az akadémiának, hogy minél többen kosarazzanak itt. Büszkén mondhatom, hogy mindegyik korosztályos csapatunk nagyon jól szerepelt a korosztályos döntőkön és elmondhatjuk, hogy az ország legjobb csapatai között mi is ott vagyunk ‒ értékelt Adamik Csilla.

Dr. Homoki Tamás alpolgármester is köszöntötte a kosarasokat. Elmondta: Nagyon jó érzés most kecskeméti kosarasnak és kosárrajongónak lenni, mivel a kosárlabda sport felnőtt és utánpótlás szinten is olyan eredményeket ért el, amire nagyon büszkék lehetünk és magyar kosarasnak is jó lenni, mert olyan felívelő szakaszban van, amely sikerektől az utóbbi időben nem volt ennyire hangos a sportsajtó. Ezekhez a sportsikerekhez pedig ilyen intézményekre van szükség ‒ tette hozzá.