2000 óta rendezik a Pünkösdi Kézilabda Kupát, azonban keceli központtal tizedik alkalommal tartották meg a tornát, ahol az U8-tól az U18-as korosztályig mérkőztek meg a csapatok.

‒ A torna célja, hogy játéklehetőséget biztosítson az utánpótlás csapatok számára. Péntektől hétfőig tartott a kupa, ahol pedig a remek hangulatú mérkőzések mellett új barátságokra is szert tehettek az ifjú sportolók ‒ nyilatkozta Szűcs László, a Pünkösdi Kupa szervezője. ‒ Az elmúlt két évben, a koronavírus járvány miatt nem tudtuk pünkösdkor megrendezni a tornát, augusztusban került rá sor, ez pedig meg is látszódott a résztvevők számán. Most a járványhelyzet pozitív alakulása lehetővé tette, hogy ismét pünkösd hétvégén rendezhessük meg a megmérettetést. A résztvevő csapatok száma meg is nőtt idén, ezzel pedig a gyermekbajnokság mérkőzéseinek színvonala is jelentősen emelkedett. A résztvevők jó, olykor kiélezett mérkőzéseket játszottak, és az sem volt biztos, hogy azok a csapatok, akik a bajnokságban döntősök voltak, itt is bekerülhettek a fináléba. A hangulatra sem lehetett panasz, a szülők és a résztvevő csapatok is szurkoltak egymásnak, illetve vannak helyek, ahonnan több csapat csatlakozott, mint például a Kecskemét, itt az épp döntőt vagy helyosztót játszó aktuális csapatnak is szurkolt a város többi kézilabdása ‒ mondta a szervező.

Mint minden évben, idén is több helyszín adott otthont a tornának, mely június 3-án, pénteken kezdődött, 6-án pedig a helyosztókra és a döntőkre került sor.

‒ Idén is öt helyszínen rendeztük a kézilabda kupát. A nehézsége, hogy össze kellett hangolni a tornát, viszont a környező településeken nincs önmagában annyi sportcsarnok, hogy a jelenlévő 102 csapat számára egy városban rendezzük. Emiatt olyan helyszíneket kerestünk, ahol nagyobb csarnokok vannak és azok közel vannak egymáshoz. Ott megpróbáltuk az U11-es és az a fölötti korosztályok versenyeit lebonyolítani, így Kiskunhalason, Soltvadkerten, Kiskőrösön, Kalocsán és Kecelen is két csarnokban tartottuk a mérkőzéseket, illetve ezen kívül Kalocsán és Kecelen négy kisebb teremben a szivacskézilabda tornát tartottuk. Összesen 294 mérkőzést kellett lebonyolítani, ez pedig nem kis logisztikai feladat.

Az ország minden részéről érkeztek csapatok.

‒ Az ország távolabbi pontjairól is jöttek csapatok. Többek között Debrecenből, Körmendről és Szombathelyről is érkeztek klubok, de vettek részt Szegedről, Gyöngyösről, Ráckevéről és a fővárosból is együttesek. Bács-Kiskun megyéből is több csapat csatlakozott, a házigazdákon kívül Kecskemétről és Kiskunfélegyházáról is jöttek a tornára ‒ mondta Szűcs László. Hozzátette: Rengetegen dolgoztak nap mint nap, vezették a jegyzőkönyvet, felvitték az eredményeket, segítettek az eredményhirdetésben. A támogatók és a két szervező, a Kalocsai Gézengúz UKC és a Kecel KC nélkül pedig nem jöhetett volna létre a torna.