A közös felkészülés első napja június 27-e hétfő lesz. Ekkor már felmérésre is számíthatnak labdarúgók, és elkezdődnek a napi edzések. Remélhetőleg ekkorra már több új játékos is bekapcsolódik a munkába. Az első edzőmérkőzést július 9-én játsszák 11 órai kezdéssel hazai pályán, a Kelen SC ellen, akik az előző bajnokságban az NB III. Nyugati csoportjában a 15. helyen végeztek. Július 13-án szerdán Bicskére utazik a csapat. A hazaiak szintén az NB III. Nyugati csoportjában szerepeltek és hatodikként fejezték be a bajnokságot. Július 15-én szombaton Cegléd lesz az ellenfél, akik az NB III. Keleti csoportjában szerepeltek és a 15. helyet szerezték meg. Július 17-én egy hetes edzőtáborba utazik a gárda Bükfürdőre. Nagy valószínűséggel ekkor már teljes lesz a keret. Július 20-án előkészületi mérkőzést játszanak a szlovén másodosztályban szereplő FC Lendvával, valószínűleg Zalaegerszegen. Július 20-án jönnek haza Tiszakécskére, de Budapesten megállnak még, hogy a Budaörs ellen lejátsszák utolsó előkészületi mérkőzésüket. A bajnokság július 31-én, vasárnap kezdődik.