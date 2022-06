Szabó Kornél tavaly vette át a jánoshalmi utánpótlás irányítását, de nem volt ismeretlen számára a közeg.

– Az Arany Bácskához két éve kerültem, a felnőttcsapathoz igazoltak le – tekintett vissza Szabó. – Külön célom volt, hogy utánpótlással támogassuk meg a felnőttcsapatot is. A mögöttünk hagyott idényben már volt is utánpótlásunk U15-ben. Terveink közt szerepelt elindulni az országos Magyar Kupában, utána nagypályás bajnokságban, futsaltornákon, különböző kispályás versenyeken és futsalbajnokságban is vettünk részt. Elég intenzív év volt.

Mára a teljes utánpótlást felügyeli Jánoshalmán, és érezhetőek a fejlődés jelei is.

– Az elmúlt évben keresett meg a Jánoshalmi FC elnöke, Renner Tibor, hogy szükségük lenne U13-as, U16-os és U19-es csapatra is. Nem tétlenkedtem, azonnal belevágtam. Nem volt egyszerű, hiszen korábban csak U19-es korosztály volt. Nyáron megpróbáltuk összeszedegetni a gyerekeket, elindultunk minden korosztályban. Az U13-as csapatunk remekül szerepel, sokan is vagyunk, illetve ügyesek is a gyerekek. A serdülő csapatunk nagyon fiatal, gyakorlatilag 2008-asokból áll. Az ősszel nagyrészt pofozógépek voltunk, azonban a tavasszal már voltak döntetlenek, győzelmek is, úgyhogy a bajnokság végére kézzel fogható a fejlődés. Az U19-es gárdánk is a középmezőnyben szerepel, szintén alakulóban vannak – mondta Szabó Kornél a csapatok kapcsán.

Manapság megszokott, hogy a gyerekeket úgy kell ösztönözni, hogy kimenjenek a pályára, Jánoshalmán ez viszont nem így van.

– Gyakorlatilag minden edzésen 20-an vagyunk, szerintem ez nagyon ritka. Próbálunk szép játékot játszani, próbálunk futballozni, soha nem rúgjuk ki a labdákat, hátulról építkezünk. Sok az egy az egy elleni, kettő a kettő elleni szituáció. Ezeket szűkítjük le kis területre, majd visszük át teljesen a nagypályára.

Szabó elmondása szerint remek dolog akármilyen korosztályt, szakosztályt edzeni, ez a lányokkal sincs másképp.

– Mikor idekerültem, akkor nem tudtam, hogy mire számíthatok. Azonban nagyon kellemes csalódás számomra a lánycsapatot edzeni. Legalább olyan pozitívan állnak a labdarúgáshoz, mint a fiúk. Abszolút elszántak, edzésen teljesen odateszik magukat. Egy nagyon jó csapategység és társaság alakult ki, nagyon jó kihívás számomra a női csapat. Sajnos idén sérülések tizedelték a felkészülésünket. Azt tudni kell a csapatunkról, hogy 16–18 éves lányok alkotják a gerincét. Gyakorlatilag egy ificsapattal vágtunk neki a bajnokságnak. Sajnos a megyei bajnokságban összesen hét csapat van. Maximum hat-hat meccset tudunk játszani, mely nem sok. Hiába edzünk, a meccsterhelést nem kapják meg a lányok. A szezon előtt célkitűzésünk az volt, hogy a hat meccsnek a felét nyerjük meg, ez az őszi szezonban sikerült. A futsalbajnokságban harmadik helyen zártunk, ott nagyon szépen helytálltunk. A komplett csapatunk indult, hiszen U19-es futsalbajnokságról beszélünk. A megyei futsaltornán is indultunk, azt megnyertük, nagyon jól játszottunk. A tavaszi szezonban voltak sérüléseink, így a tavasszal nem tudtunk olyan jól szerepelni. Nincsen semmi baj, nyáron készülünk négy-öt meghatározó játékost igazolni, erősödni fogunk és minél tovább fejlődni.

Szabó Kornél ugyan még játszik is, de ez már abszolút háttérbe szorult nála.

– A négy csapatom mellett edzésre abszolút nem tudok járni, mert a hét minden napján van két edzésem. Az aktív pályafutásom így kicsit háttérbe szorult, barátokkal szoktunk esetleg esténként focizni. Összesen öt mérkőzésen léptem pályára, egy találkozó kivételével mindig rúgtam gólt. Igyekszem mindig, sajnos már nem tudom annyira odatenni magam, mint amennyire szeretném. Nyilván a koromnál fogva is mondhatni, hogy leágazóba van a pályafutásom – tette hozzá.