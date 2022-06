A Kecskemét megint ezer sebből vérzett a keretet illetően, hiszen Klobucar és Dramicanin után Pollard sem volt bevethető már. Több pontatlan megoldással és dobással indult a találkozó mindkét oldalon, ezt követően aztán előbb Vojvoda, majd Jaramaz tört be és dobott egyaránt szép ziccert. A KTE játékosa jól kezdte a meccset, hiszen büntetőkből sem hibázott, igaz, a másik oldalon Davis-t sem tudták tartani a gyűrű alatt, aki faulttal együtt is betalált (4–7). Wittmann is elkezdete ezután a pontgyártást, hogy aztán okos passzát Ivkovic fejezze be egy ziccerrel. Kemény, fizikális csata alakult ki, alig öt perc alatt megvolt az öt hazai fault, de a vendégek is szorgosan gyűjtögették a személyi hibákat. Büntetőkből születtek így leginkább pontok, Vojvoda és Smith is biztos kézzel dobta be ezeket (10–11). Wittmann továbbra is jól szervezte a játékot, Karahodzsicsot játszotta meg a palánk alatt, majd a palánkot használva dobott be egy tempót Stark ziccerére válaszolva (12–13).

Stark kígyózott el a védők között, majd kettő büntetőt is a helyére tett, így az Alba a negyed végéhez közeledve stabil előnyt szerzett (12–18). Feszült lett a hangulat, Tóth Barna betörése után ugyanis néma maradt a játékvezetők sípja, egészen addig, amíg Forray Gábor technikait nem kapott reklamálásért, ezt rögtön hazai időkérés is követte. Csúszott és mászott a Kecskemét minden labdáért, Wittmann újabb ziccere után Omenaka válaszolt azonban nagyon gyorsan. A negyed nem zárult jól hazai szempontból, Stark két labdát is ellopott, mindkettőt kosárra váltva (14–24).

Tóth Barna szép betörése hozta meg az első pontokat a második negyedben, de Szabó triplája gyorsan lehűtötte a hazai lelkesedést, ráadásul Takács is faulttal együtt dobott be ezután egy ziccert (18–30). A Kecskemét legtöbbször Karahodzsicsot próbálta megjátszani a gyűrű alatt, ami időnként sikerült is, de Smith könnyű kosárral válaszolt. A fiatalok értelemszerűen nagyobb szerepet kaptak, Ivkovic ezt egy szép tempóval meg is hálálta, de ezzel együtt az Alba vezetése nem forgott veszélyben (22–34). A vendégek amerikai légiósai nagyon elkapták a fonalat, Davis előbb kintről talált be, majd Smith hatalmas zsákolása után Forray Gábor megint időt kért (24–42).

Kucsera triplája után Wittmann is betalált kintről, életjeleket adott a KTE, hogy aztán Wittmann betörése után Kiss Dávid is betaláljon (34–42). A Kecskemét 10–0-ás rohama alaposan megzavarta az Albát, érezhetően elveszítette a ritmust a vendég gárda. Karahodzsics remekelt a palánk alatt, és a Kecskemét védekezése is kezdett összeállni a félidőhöz közeledve, Wittmann bravúros kosara után már csak öt volt közte (39–44). Még Vojvoda keze is megremegett egy kicsit, nem úgy Wittmanné, aki ihletett formában játszott, dudaszós tempójával így 41–45-tel vonulhattak öltőzbe a csapatok.