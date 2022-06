Nasz Balázst, aki nemrégiben rábólintott a Nemesnádudvar felkérésére, hogy vállalja el a vezetőedzői posztot, eddig két funkcióban ismerték a megyei foci iránt érdeklődők. A tavalyi évben láthatták játékosként a Hartában, előtte a Kalocsában, illetve korábban játékvezetőként is. Adódik a kérdés, hogy ez a dupla funkció ezzel a vállalással vajon triplára bővül? Nyilvánvaló, hogy Nemesnádudvaron nem tiltakoznának az ellen, hogy mondjuk játékosedzőként vezesse is egyúttal a Nemesnádudvar meccseit, de még a legelfogultabb szurkoló is tudja, hogy ez túl szép lenne ahhoz, hogy igaz legyen. Nem is igaz, olyannyira nem, hogy ősztől csak egy funkciót fog ellátni, mégpedig a legújabbat, az edzőit.

– A játékvezetéssel már majdnem két éve felhagytam, a focival pedig sajnos egy sérülés miatt most ősztől hosszú időre kénytelen leszek – jelezte tevékenységei körének a szűkülését az újdonsült edző. – Komoly műtét vár rám, leghamarabb talán jövő márciusban húzhatok újra stoplis cipőt. Így aztán amikor a nemesnádudvari vezetők megkerestek – miután hallották, hogy éppen most végeztem el az MLSZ Grassroots típusú edzői vizsgát –, nem sokat haboztam, hamar elfogadtam a megtisztelő ajánlatukat.

Nasz Balázs a Harta kék mezében a Kalocsa ellen

Forrás: Pozsgai Ákos

Az edzői funkcióval ugyanakkor egy számára teljesen új szerepre vállalkozik. – Bizonyára mindenki azt gondolja, hogy utánpótlás csapatoknál ismerkedtem már évek óta az edzői mesterséggel, de ez nem így van. A tanfolyam elvégzése után most először fogok edzői funkciót ellátni, és nagyon örülök, hogy mindjárt egy nagy hagyományokkal rendelkező megye kettes klub kispadján tehetem ezt meg. A kerettel július 15-én fogok először találkozni, de egyáltalán nem lesz számomra ismeretlen a közeg. Olyannyira nem, hogy az idősebb játékosok többségét nem csak hírből, vagy mint labdarúgót, hanem személyesen is ismerem. Hajósi vagyok, tehát játszottam nem egy derbit a nádudvariak ellen, megannyi szép emlék kötődik azokhoz az évekhez.

A most nyáron debütáló edző elmondta még, hogy némi egészséges drukk természetesen dolgozik benne, ugyanakkor már alig várja, hogy bizonyíthasson a nemesnádudvari vezetőknek, szurkolóknak, és saját magának is.