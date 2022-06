A Kecskemét ezúttal Mészáros Bencével írt alá új kontraktust, aki télen érkezett a klubhoz. A tavaszi szezonban meggyőzte a 21 esztendős kapus a szakmai stábot arról, hogy helye van a következő idény csapatában is.

– Nagyon örülök, hogy a következő szezonban is a Kecskemétet erősíthetem, a felvázolt célokat és elképzeléseket a magaménak érzem, így alig várom, hogy folytassuk a megkezdett közös munkát – mondta el a fiatal hálóőr.

Az SG Kecskemét Futsal sorban jelenti be a hosszabbításokat, hamarosan újabb nevekre is sor kerülhet még információink szerint. Az már korábban eldőlt, hogy a szintén kapuban bevethető Rigó László marad a klubnál, míg a mezőnyjátékosok közül a magyar válogatottban is bemutatkozó Biró Attila mellett Hadnagy István, Öreglaki Norbert és Bencsik Roland írta már alá a következő idényre szóló megállapodását.

Az SG Kecskemét Futsal a nemrég záruló bajnokságban 6. helyen végzett.