Miután a klubvezetés és a játékos mindenben megállapodtak, immáron tény, hogy Mánya Szabolcs, a ScoreGoal Kecskemét Futsal erdélyi játékosa újabb egy évre kötelezte el magát a hírös városi csapathoz, így ez lesz a harmadik szezonja a kék oroszlánok kötelékében. A 33 éves, rutinos futsalos játékos a házi góllövőlista második helyén végzett a 2021–22-es idényben, 15 találattal.

– Nem volt egyszerű a döntés a jövőmmel kapcsolatban, alaposan megfontoltam, ám végül a szívem Kecskemét felé húzott – jelentette ki Mánya Szabolcs. – A ScoreGoal Kecskemét Futsal együttese folyamatosan fejlődik, és ennek én is részese akarok lenni. A célok egyértelműek a következő szezonra: szeretnénk a felsőházba kerülni, és ott a lehető legjobb eredményt elérni. Úgy gondolom, hogy ehhez minden adott is lesz, így bizakodva várom az előttünk álló szezont. Szeretnék én is minél többet hozzátenni a klub sikereihez, ezzel dicsőséget szerezve a városnak, örömöt a támogatóinknak és szurkolóinknak – jelentette ki.