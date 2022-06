Az évzárón részt vett dr. Salacz László országgyűlési képviselő, dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára, Ivkovicné Béres Tímea, a Junior Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője, Fritz Ágnes, a Kecskeméti Sportiskola szakmai igazgatója és dr. Patay Balázs, a Hírös Sport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Elsőként Salacz László országgyűlési képviselő köszöntötte az ifjú sportolókat és szüleiket. Elmondta, a fiatal sportolóknak példaképekre van szükségük, abban pedig nincs hiány, hiszen a magyar jégkorong válogatott remekül szerepelt a világbajnokságon. Kecskeméten a szülők a gyerekek és az edzők közötti szimbiózis mindenki számára megkapó. Gratulált a sportolóknak az elért eredményekhez. Az edzőknek és sportvezetőknek pedig hogy megteremtették városunkban a jégkorongot, hiszen Kecskemétnek nincsenek jégkorongozó gyökerei.

A folytatásban a szakosztály legjobb pillanatait tekinthették meg a jelenlévők egy rövid vetítésen.

‒ Ez egy családias közösség, de az a fejlődés, amit Kecskemét produkált az példaértékű ‒ mondta Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára. ‒Minden okuk megvan a büszkeségre, hiszen három évvel ezelőtt az U14 a 3x3-as tornán első helyezett lett, tavaly már két korosztályban is, idén pedig pedig duplázni tudott az U16. Ez egy példás eredmény. Bízom benne, hogy a növekvő létszámnak köszönhetően előbb-utóbb elérhetjük, hogy egy jégcsarnokkal bővüljön a város ‒ tette hozzá.

A támogatóknak ajándékkal köszönte meg a támogatást a Sólymok együttese, majd Szabó István Pál, a KESI Sólymok vezetőedzője értékelte az évet.

‒ Az első években még családias környezetben tartottuk meg az évzárónkat, de az utóbbi időben a növekvő létszám és az elért eredmények már méltóbb körülményeket kívántak. A tavalyi két aranyérem után idén sem vett vissza az egyesület, az U14-es csapat bronzérmet szerzett, az U16-os csapat megismételte tavalyi eredményét és másodszor is bajnok lett. Bár az alsóbb korosztályokban még nem számolnak pontokat, az U8 és az U10-es korosztály is remek munkát végzett, míg az U12-es korosztályból többen is szerepelhettek a magasabb osztályban ‒ mondta Szabó István Pál. Hozzátette: A létszám gyarapodása annak is köszönhető, hogy három évvel ezelőtt korcsolyaoktatási programot indítottunk, jelenleg három iskolában és két óvodában vagyunk jelen, az iskolákból 300 diák korcsolyázik a tíz hetes program alkalmával. Nagy sikerrel indítottuk a heti két alkalmas ingyenes korisulinkat, ahonnan azok a gyerekek, akik megszerették a jégkorongot átkerültek a hokisuliba, ami már rendszeresen, heti két alkalommal működik. Ezekkel a programokkal az U8-as korosztály létszáma 39 főre emelkedett.

Zárásul a díjátadásra került sor, ahonnan senki nem távozott üres kézzel, az U16-os korosztály pedig a bajnoki kupát is a magasba emelhette.