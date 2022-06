Az első mérkőzésen több alkalommal is el tudott lépni a Körmend, de a Kecskemét rendre visszajött, így egészen a zárófelvonásig szorosan alakult a találkozó. A KTE nem dobott azonban jól, pont ez a pici plusz hiányzott volna talán ahhoz, hogy kulcsfontosságú pillanatokban akár megforduljon a meccs. A hajrában a palánk alatt jól dolgozó Körmend végül bedarálta a vendégeket, így 86–74-es sikerrel megszerezte a vezetést a három sikerig tartó párharcban.

A második mérkőzést már Kecskeméten rendezik szombaton, mely hazai szempontból hatalmas téttel bír, hiszen nem akar úgy visszamenni Körmendre Forray Gábor együttese, hogy a hazaiaknak már „meccslabdája” van.

– A védekezésünkön kell finomhangolni, hogy maradéktalanul hajtsuk végre az eltervezett stratégiát

– nyilatkozta Forray Gábor vezetőedző. – Továbbá sokkal jobban kell koncentrálnunk majd a lepattanóknál. A támadójátékunkkal nem volt probléma, rendre üres helyzetekig dolgoztuk ki az akciókat, csak a dobóforma maradt el. Most 1–0 az állás, de háromszor kell nyerni a továbbjutáshoz, úgyhogy mindegy mi történt az előző meccsen, az már történelem, és csak a következő megmérettetésre kell fókuszálni – tette hozzá a Kecskemét trénere.

A Messzi István Sportcsarnokban a Szolnok elleni, mindent eldöntő csata alkalmával is parádés volt a hangulat, ebben bízik most is a hazaiak mestere, hiszen ez átlendítheti őket a holtponton.

– Én azt gondolom, hogy hazai pályán, csodálatos közönségünk előtt kiegyenlíthetjük a párharcot. Ez persze nagyon nehéz feladat lesz, hiszen a Körmend láthatóan hosszú és erős rotációval rendelkezik. Bízom abban, hogy most is telt ház előtt vívhatjuk ki a győzelmet. A Szolnok ellen már bizonyítottuk, hogy bravúrokra vagyunk képesek, most is ez a célunk – tette hozzá Forray.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét tulajdonképpen már a Szolnok ellen is emberfeletti teljesítményt nyújtott, hiszen Dramicanin és Klobucar sérülés miatt már akkor sem állt rendelkezésre, így a rotációs lehetőségek alaposan lecsökkentek az elődöntőhöz érve.

A továbbjutást így is kiharcolta a Kecskemét, és Forray Gábor továbbra is maradéktalanul bízik játékosaiban, függetlenül attól, hogy ki léphet parkettre.

A hazai tréner érthető módon nem adott egyértelmű választ, ki térhet vissza esetleg, illetve ki nem, de nem is ezzel szeretne foglalkozni, nem egészséges játékossal ugyanis nem lesz több esélyük szombaton sem.

– Most nem az a fontos, hogy ki nem tud játszani, hanem az, hogy akik ott vannak a keretben, azokat megtiszteljük azzal, hogy hiszünk bennük, hogy ők a legerősebb csapat, és képesek legyőzni az ellenfelet. Ha majd úgy látja az orvosi stáb, hogy valaki visszatérhet, akkor ő is bekerülhet a keretbe. Nem várható el azonban, hogyha valaki visszajön több hét kihagyás után, akkor varázsütésre sokkal jobbak leszünk, és biztosan nyerünk, ez nem így van. Nekünk most ezt rendelte a sors, hogy felforgatott kerettel kell kiállnunk. Mindig az a tizenkét játékos számomra a legjobb, akik az adott meccsnapon nevezve vannak. Ők fogják kiharcolni a győzelmet. Én maradéktalanul hiszek a csapatban, erre kérem szurkolóinkat is – zárta gondolatait a Kecskemét vezetőedzője.

Az elődöntő második mérkőzése szombaton 15 órakor kezdődik a Messzi István Sportcsarnokban, a pénztárak viszont már 13 óra 30 perckor nyitnak a nagy érdeklődésre való tekintettel.

Pollard mellé kell még az extra

A Körmend az első mérkőzésen nagyon kemény és feszes védekezést adott a Kecskemét játékszervezőinek, főleg az amerikai Xavier Pollardnak, aki az egész szezonban képes volt hozzátenni azt az extra teljesítményt a csapat játékához, amivel meccseket lehet eldönteni. Pollard Körmenden is 24 pontig jutott, de nagyon úgy tűnik, hogy szombaton szükség lehet még valakire, aki vezérré tud előlépni mellette.