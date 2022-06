A korosztályos válogatottal is sikeres időszakon van túl Kern Martin, magasan jegyzett ellenfelekkel szemben is szép eredményeket értek el. – A válogatottal sok olyan sikert értünk el, amit talán senki sem várt el tőlünk, csak mi magunktól. Hatalmas fegyvertény az, hogy sikerült legyőznünk a belga és az olasz korosztályos csapatot is. Szerbiában belekóstoltunk egy háromcsapatos UEFA-tornába is. A szerbeken és rajtunk kívül a szlovák nemzeti csapat volt még jelen. Szlovákia ellen megszereztem első találatomat a nemzeti csapatban, illetve egy gólpasszt is kiosztottam. Folyamatosan összekovácsolódik ez a korosztály, és azt gondolom, jó előjelekkel várjuk a jövő nyári Európa-bajnokságot – tette hozzá a játékos.

Kern Martin jelenleg egy sérülés után lábadozik, ám nem szereti lógatni a lábát a szünetben sem, így várja már, hogy elkezdődjön a felkészülés. – Sajnos most egy kisebb sérülés miatt pár napot ki kellett hagynom. Hamarosan belevághatok újra a munkába. Próbálok jó állapotban visszatérni és a felkészülésre megfelelő formába kerülni, egyéni edzésekkel, konditermi edzésekkel és futásokkal próbálom szinten tartani magam. A felkészülés alatt 120 százalékot szeretnék kiadni magamból – zárta gondolatait Kern Martin, aki július elején kezd el az NB III.-as csapattal dolgozni.