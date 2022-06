Tóth Barna egy évvel ezelőtt érkezett meg Kecskemétre, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a feljutásban, hiszen 10 találata mellett további 13-at készített elő közel két méter magas támadó.

– Nagyon örülök, hogy újra, immáron az NB I-ben is bizalmat szavazott nekem a klub. Ezzel egy gyerekkori álmom válhat valóra. Bízom benne, hogy ugyanúgy meglepetéscsapat lehetünk, ahogy a tavalyi szezonban, természetesen pozitív értelemben. A pihenés alatt jó volt kiélvezni az előző szezon sikereit, begyűjteni a gratulációkat, mindemellett viszont nagyon várom, hogy bemutatkozzak az élvonalban. Nem szabad azonban előre pörgetni ennyire az eseményeket, mert most egy nagyon komoly felkészülés vár ránk, nem is bánom, hogy ki tudtam magam pihenni előtte. Szeretnék stabil NB I-es játékossá válni, a csapattal bennmaradni, emellett meghálálni a klubnak azt a bizalmat, amit kaptam – mondta Tóth Barna.

Tóth Barna Fotó: Nyitray András

Nagy Krisztián tavaly nyáron igazolt a KTE-hez, az ezüstérmes csapatban 32 mérkőzésen 1 gólt és 6 gólpasszt jegyzett hatalmas munkabírású középpályás. A feljutás után nem volt kérdés számára, hogy Kecskeméten szeretné folytatni pályafutását, így örömmel írta alá új szerződését.

– Gyakorlatilag egy percet sem kellett gondolkodnom azon, hogy hol szeretném folytatni a pályafutásomat, egyértelmű volt számomra, hogy Kecskeméten. A feljutás hatalmas öröm volt mindenki számára, de amióta a stáb kiadta az egyéni programot, azóta szerintem mindenki csak az új szezonra koncentrál. Megvannak a céljaim, a csapattal egyértelműen a bennmaradás, minél több pontot begyűjtve. Egyénileg sok játékpercet, gólokat és gólpasszokat szeretnék elkönyvelni, egyben meghatározó játékossá válni az élvonalban. Bízom benne, hogy ez sikerül, magam részéről mindent meg fogok ezért tenni, hogy nyugodt lelkiismerettel nézzek tükörbe a következő szezon végén is. Nagyobb lesz a versenyhelyzet természetesen, átalakul majd a csapat is, de ez egy osztályváltásnál természetes – mondta Nagy Krisztián.